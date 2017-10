FC Farul, test important înaintea meciului din Cupa României

FC Farul se pregătește intens pentru startul Ligii a II-a, în acest sens clubul organizând un amical cu Unirea Slobozia, sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare. Întâlnirea va fi una importantă pentru „alb-albaștrii”, având în vedere că adversarul este tot din Liga a II-a, iar echipa lui Răuță are programat, marți, meci în Cupa României.„E cel mai important meci pe care îl avem în această perioadă, cu o echipă bine organizată, cu un grup de jucători care sunt împreună de 4-5 ani. Va fi un test extraordinar de greu pentru noi. Întâlnim un adversar bun, într-un meci în urma căruia am putea să ne dăm seama unde suntem în această perioadă din punct de vedere al pregătirii. Am avut multe probleme în ceea ce privește fluctuația lotului. Suntem spre finalul pregătirii centralizate, am încercat să ne omogenizam cât am putut. La echipă este o stare de oboseală, după o săptămână cu antrenamente duble, dar este un lucru normal pentru această perioadă. De săptămâna viitoare, mai avem multe lucruri de pus la punct”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul FC Farul, Ion Răuță.Băjan, indisponibilPentru acest joc, tehnicianul „marinarilor” nu îl va avea în lot pe Robert Băjan, care se confruntă cu o accidentare. De asemenea, el nu va fi apt de joc nici pentru partida Farului din Cupa României (marți, cu Viitorul Axintele). Băjan va fi indisponibil echipei de club și în perioada 2-13 septembrie, la startul noului sezon al Ligii a II-a, când va fi angrenat la Națională.„Avem ceva probleme cu Băjan, care este accidentat și nu-l vom putem folosi mâine (n.r. - sâmbătă) și nici în Cupă. În plus, i-a venit convocarea la lotul național, deci trebuie să găsim un alt jucător pe postul lui pentru startul campionatului”, ne-a mai spus Răuță.