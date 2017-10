FC Farul speră să ia trei puncte în meciul cu Rapid CFR Suceava

Sâmbătă, de la ora 11.00, la Constanța, FC Farul o va întâlni pe Rapid CFR Suceava într-un meci contând pentru etapa a XXI-a a Ligii a II-a, Seria I.Ieri, în cadrul unei conferințe de presă organizată la stadionul „Farul”, antrenorul „marinarilor”, Alin Artimon, a declarat că este încrezător în echipa sa și că este timpul ca Farul să obțină prima sa victorie, pe teren propriu, din retur.„Cred că este vremea celor trei puncte, iar grupul are nevoie de ele. Putem să le obținem, ne este la îndemână. Asta a fost tema săptă-mânii și sunt de părere că la sfârșit o să reușim. Privind clasamentul, ne apropiem de o serie de jocuri im-portante și ele trebuie tratate cu mai mult curaj decât am făcut-o în cele anterioare. Trebuie să ne evaluăm corect posibilitățile. De această dată, trebuie să conștientizăm că jucăm acasă, că avem nevoie de puncte și că ele trebuie realizate. Am încredere în grup și într-un rezultat favorabil. Sunt convins că acesta va veni la sfârșitul celor 90 și ceva de minute după jocul de sâmbătă”, a declarat antrenorul FC Farul, Alin Artimon.Probleme de efectivPentru meciul de sâmbătă, vor lipsi, cel mai probabil, doi jucători din formula Farului, anunță tehnicianul bănățean.„Lucrurile merg bine în procesul de antrenament. Singura indisponibilitate ține de Sergiu Popescu și parțial de cea a lui Bumbac, care chiar dacă a început să intre în programul normal de pregătire, nu este încă apt complet”, a explicat Artimon.Calup de meciuri importantePartida cu Rapid CFR Suceava este prima dintr-o serie importantă pentru FC Farul. Constănțenii au mare nevoie de puncte pentru a scăpa de ultimul loc pe care-l ocupă în clasament, iar pentru asta, vor trebui să profite de meciurile mai accesibile pe care le vor avea de disputat în următoarea perioadă: 20 aprilie, la Dunărea Galați; 4 mai, cu Dinamo II; 8 mai, la ACS Buftea; 11 mai, cu Chindia Târgoviște.„Este un calup de jocuri pe care trebuie să-l gestionăm foarte înțelept și în care rezultatul este primordial. Sper să avem capacitatea și calitatea necesară să putem obține cât mai multe puncte, dar până să ne gândim la următoarele patru, trebuie să ne gândim la cel de sâmbătă”, a mai spus tehnicianul Farului.