Viscolul a dat peste cap socotelile "marinarilor"

FC Farul, simplu antrenament în locul amicalului cu CF Brăila

Ştire online publicată Vineri, 03 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Din pricina viscolului, care a bulversat traficul rutier în partea de sud-est a României, partida amicală dintre divizionarele secunde FC Farul și CF Brăila, programată în această dimineață, la Constanța, nu se va mai disputa. Contactat telefonic de „Cuget Liber”, antrenorul echipei FC Farul, Viorel Tănase, a declarat că partida ce trebuia să se dispute astăzi, cu începere de la ora 12, pe terenul secund din cadrul Complexului Sportiv din strada Primăverii, a fost anulată, pe motiv că echipa brăileană nu poate face deplasarea la Constanța. „Amicalul cu Brăila a fost anulat. În această dimineață (n.r. - ieri dimineață), am fost sunat de antrenorul Ion Vio-rel, care mi-a explicat că nu are cum să mai vină cu echipa la Constanța, din cauza condițiilor atmosferice de afară. Așa că am hotărât ca, în locul partidei cu Brăila, să facem un antrenament. În funcție de starea vremii, o să stabilim dacă ne vom pregăti afară sau la sala de forță. După acest antrenament, băieții vor avea liber până duminică, la ora 19, când ne vom reuni la stadion, unde vom rămâne până în dimineața zilei de 6 februarie, când vom pleca la Kemer, în Turcia”, a declarat Tănase. Tehnicianul Farului a mai spus că portarul Bogdan Cernat și fundașul Alexandru Andronic au fost opriți în lotul „marinarilor” și vor face de-plasarea cu echipa în Turcia. „Situația jucătorilor Bogdan Cernat și Alexandru Andronic s-a lămurit. Ambii vor rămâne la Farul. Din informațiile pe care le dețin, cei doi au ajuns deja la un acord cu conducerea clubului și vor merge cu noi în stagiul din Turcia”, a explicat Tănase. Cristian PAHOMIE