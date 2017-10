FC Farul şi-a reluat antrenamentele, situaţia incertă continuă

FC Farul și-a reluat antrenamentele, situația incertă continuă

Într-un ultim ceas, conducerea FC Farul a sunat adunarea, anunțân-du-l, zilele trecute, pe Ion Răuță să-și pregătească jucătorii de antrena-mente. Ieri, aceștia s-au reunit pe terenul secund de la baza sportivă a Farului, la pregătiri prezentându-se, în mare parte, juniori din pepiniera clubului. Din punct de vedere administrativ, CJC și patronul „marinarilor” Giani Nedelcu nu au ajuns încă la un numitor comun, astfel că mulți dintre cei aflați ieri la antrenamente nu au încă vreun contract semnat.„Discuțiile cu autoritățile locale sunt avansate. Așteptăm, în conti-nuare, să se concretizeze înțelege-rea cu Consiliul Județean”, ne-a spus președintele FC Farul, Neculai Tănasă.Sub îndrumarea antrenorului Ion Răuță, la pregătire, s-au pregătit 17 jucători: G. Curcă, Vl. Neagu, R. Dragnea - portari; R. Băjan, C. Nițescu, N. Buzea, C. Bumbac, I. Țabără, B. Nicola, C. Coteanu, F. Ghenciu, M. Fuchs, R. Pâslaru, Tudor, I. Alexandru, P. Ivanovici, S. Igiroșanu - jucători de câmp.„Antrenamentele au decurs bine. A fost o readaptare la efort. Situația nu este încă clară până când nu se vor semna actele cu CJC. Până nu se limpezesc lucrurile la nivel înalt, noi nu putem face nimic decât să dăm drumul la pregătiri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul FC Farul, Ion Răuță.În continuare, până când soarta Farului se va decide, lotul „marinarilor” se va pregăti zilnic la baza sportivă de pe strada Primăverii.„Vom efectua câte un antrenament pe zi, excepție făcând joi, când vom face două antrenamente. Avem o pauză destul de mare, de o lună și jumătate, deci avem nevoie de o readaptare la efort. Ne rugăm ca săptămâna aceasta să se întâmple ceva. De acum încolo, ne așteptăm să mai vină jucători, pentru că avem destule pos-turi deficitare”, ne-a mai spus Răuță.