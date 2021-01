FC Farul se antrenează intens în cantonamentul de la Bucureşti

Alb-albaștrii au pus accentul pe antrenamente, dar au disputat și două meciuri amicale, încheiate cu victorii clare, 5-0 cu FC Voluntari 2 (Liga a 3-a) și 3-0 cu Unirea Slobozia (Liga a 2-a).





„A fost o săptămână destul de grea din punct de vedere fizic, am avut aproape în fiecare zi câte două antrenamente. Ne bucurăm că reușim să marcăm în meciurile amicale, dar și că nu am primit gol, pentru că este important și acest aspect. Pentru noi, portarii, acesta este obiectivul la fiecare meci. Sperăm să o ținem așa și în meciurile oficiale. Mai avem o săptămână în care trebuie să ne pregătim foarte bine și să legăm relațiile de joc cu cei nou veniți. Cred că se vor acomoda repede. De fapt, cred că au făcut-o deja, i-am primit pe toți foarte bine, și cred că ne vor ajuta”, a spus portarul Cosmin Dur-Bozonacă.





„Sunt foarte fericit că am câștigat în meciurile amicale. Am avut un cantonament destul de greu până acum, cu antrenamente foarte intense. Toți suntem sănătoși și mergem înainte. Rezultatele ne dau o anumită încredere, însă nu trebuie să ne culcăm pe o ureche pentru că nu am primit gol în amicale, pentru că va urma o perioadă foarte dificilă, cu meciuri tari în campionat”, a declarat mijlocașul Cosmin Bîrnoi.





Divizionara secundă FC Farul Constanța se află într-un stagiu de pregătire la București, unde a încheiat o primă săptămână de cantonament.