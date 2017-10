FC Farul, scoasă la vânzare de Giani Nedelcu

Patronul clubului FC Farul, Giani Nedelcu, a declarat, ieri, în exclusivitate pentru „Cuget Liber”, că nu mai poate să susțină echipa de unul singur și că este dispus să vândă toate acțiunile pe care le are la FC Farul, în cazul în care se va găsi un investitor sau un grup de investitori interesați să ducă mai departe tradiția celui mai iubit club al județului Constanța. „Toată lumea zice că nu fac, nu dreg, că eu nu vreau cu adevărat să vină și alți acționari lângă mine, dar nu este adevărat! Am spus mereu că orice persoană interesată să investească la FC Farul este binevenită aici. Nimeni nu are ușa închisă! Mai mult, sunt dispus să vând tot pachetul de acțiuni pe care-l dețin la FC Farul, însă nu cred că va apărea o persoană cu adevărat interesată. Nu am stabilit încă niciun preț, pentru că nu am primit nicio ofertă concretă. Tot ce s-a spus până acum despre anumite oferte pe care le-aș fi refuzat au fost simple zvonuri. Vă spun sincer că, dacă eu plec de la FC Farul, acest club dispare, dar, dacă se vrea plecarea mea, nu e nicio problemă, vând și plec. Aștept oferte!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Giani Nedelcu. Actualul patron conduce destinele clubului FC Farul din iulie 2009. Înainte de a cumpăra pachetul de acțiuni al FC Farul, Giani Nedelcu a mai fost implicat la două cluburi din fotbalul românesc, Rocar București și Știința Bacău.