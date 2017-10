FC Farul, salvată de la retrogradare. Cine pică în Liga a III-a

1

Doar FARUL

Bine ca nu am ajuns pana in ultima etapa cu Navodari, cam au nasul pe sus cu promovarea asta si au incercat-o sa ne arate ca daca nu ar fi ei noi am fi juca in Liga 3, asa ne-am luat de o grija, sper sa facem rocada la anul cu Sageata in B si Farul in Liga 1.Cu FARUL in suflet.