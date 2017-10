FC Farul s-a întors cu tolba goală de la Slobozia

1

Fotbalul de traditie in pragul desfiintarii sau mediocritatii !!!

Atata vreme cat orasul Constanta este interesata doar de handbal, volei si rugby, NU VOM AVEA PERFOMANTA IN FOTBAL. Voi cand criticati pe FC Farul, va uitati doar la numele adversarilor nostri, dar nu observati ca ECHIPELE MICI AU INVESTITORI FATA DE ECHIPELE DE TRADITIE CARE SE LUPTA IN PRAGUL DESFIINTARII !!! Acum moda este SA INVESTESTI IN ECHIPE MICI SI SA FACI PERFOMANTA PE TERMEN SCURT DUPA CARE LE DESFIINTEZI IN LOC SA INVESTIM IN ECHIPELE DE TRADITIE SI JUNIORI. MULTUMIM MIRCEA SANDU SI DRAGOMIR CA NU AU FOST IN STARE SA FACA FOTBALUL ATRACTIV FATA DE INVESTITORII STRAINI !!!