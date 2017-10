FC Farul, remiză albă în derby-ul cu FC Callatis Mangalia

Sâmbătă, FC Farul a obținut un egal (0-0), pe teren propriu, în partida disputată cu FC Callatis Mangalia, contând pentru etapa a XXIX-a a Ligii a II-a, Seria I. Meciul s-a desfășurat pe ploaie, iar în tribune au fost prezenți aproximativ 150 de spectatori.În ciuda numeroaselor ocazii în careul Mangaliei, „marinarii“ lui Ion Barbu nu au reușit să străpungă linia defensivă a oaspeților. Ambele echipe au încercat să dea lovitura de grație, însă fără niciun rezultat. „Jucătorii mei au ratat foarte mult în acest meci. Sunt nemulțumit, și de joc, și de atitudinea băieților. Mă gândeam că va fi un meci al orgoliilor, mai ales după eșecul din tur, în care am fost învinși la un scor categoric, 0-4. Speram să jucăm cu alt spirit și altă atitudine, dar se pare că nu s-a putut. Pătulea a ratat foarte multe ocazii, îmi pare rău pentru el, a fost și puțin ghinion la mijloc. Țin să mulțumesc tuturor suporterilor și susținătorilor care au venit la stadion. Chiar dacă n-am învins, au aplaudat echipa și au fost alături de noi. Ne apropiem de finalul campionatului, mai avem un meci de disputat, la Iași. Vom merge să facem tot posibilul pentru a câștiga“, a declarat, la finalul meciului, antrenorul Ion Barbu. În urma acestui rezultat, atât FC Farul, cât și Callatis Mangalia au coborât câte un loc în clasament, pe locul 7 respectiv 8. Cu toate acestea, oficialii Callatisului se declară mulțumiți de această remiză albă.„Am obținut un rezultat meritat. Au fost destule șanse de a marca, dar pentru mine chiar și acest egal rămâne un rezultat echitabil. Ne-am pregătit destul de bine în acest campionat, am adus și câțiva jucători de la Viitorul Constanța și am reușit să scoatem rezultate bune în retur, prin muncă și multă seriozitate. Eu îmi voi termina contractul cu FC Callatis Mangalia după ultimul meci, disputat pe teren propriu, dar mi-aș dori să rămân la Mangalia. Promisiuni pentru anul viitor nu putem face, în funcție de viitorul plan de finanțare“, a declarat antrenorul principal al Callatisului, Mugurel Cornățeanu. FC Farul: M. Toma, R. Băjan, Stegaru, V. Sandu, Sascău, A. Neagoe, E. Amet (min. 12, Buzea; min. 47, Miron), R. Neagoe, Ivanovici, A. Pătulea, Paraschiv (min. 63, Nicola Berti). Callatis Mangalia: L. Marin, Samson, Răvoiu, Damian, Miron, Bolat, Cogali, Cojenel, Bardu (min. 87, Calagi), Sin (min. 60, Evdochin), Doicaru.