FC Farul, punct smuls cu forcepsul la Năvodari

Farul

Tavi este un optimist incurabil cand vine vorba de Farul si poate k asa trebuie sa fim cu totii.Din optimismul nostru se poate naste o emulatie in randul celorlalti care la nivel declarativ sunt faristi de nu mai pot;eu la stadion vad mereu aceeasi 200 suporteri.Rezultatele vin incet incet , dar sa fim seriosi k jocul echipei este inca la un nivel scazut. Nu ne ramane decat sa speram ca nu ajungem sa jucam in C , sau si mai rau sa nu mai fim programati si sa sustinem echipa in continuare. Cred k tine si de noi k echipa asta sa creasca.Prezenta noastra la stadion in numar mare nu ar fii decat benefica pentru echipa - la nivel mental.