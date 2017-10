FC Farul pregăteşte un transfer surpriză!

1

Farul are sanse sa promoveze, dar sezonul urmator!

In aceasta pauza Farul da senzatia ca se aseaza ca un club viabil performantei. Giani Nedelcu se straduie sa faca ce trebuie, chiar daca dispune de o suma limitata de bani. E clar de avansul Viitorului luat spre marea performanta va trage si Farul dupa ea. Sunt sigur ca FC Farul va promova sezonul viitor in Liga 1. Aici e vorba si de ambitie! In aceasta competitie dintre cluburi Constanta va avea cel mai mult de castigat prin renasterea pasiunii pentru fotbal.