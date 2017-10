FC Farul pregăteşte meciul cu CF Brăila, din Cupa României

FC Farul pregătește meciul cu CF Brăila, din Cupa României

Farul Constanța a notat o primă victorie în debutul noului campionat al Ligii a II-a, zilele trecute, pe terenul Gloriei Buzău, iar acum are de îndeplinit o nouă provocare: calificarea în faza următoare a Cupei României. În acest sens, „marinarii” lui Răuță vor întâlni, mâine, formația CF Brăila, de la ora 16.30, pe stadionul „Farul”. Intrarea va fi liberă!FC Farul se bucură de un prim succes în noul sezon al Ligii a II-a, care le oferă constănțenilor încredere pentru acest campionat. Meciul câștigat în fața celor de la Gloria Buzău nu a fost unul ușor pentru jucătorii antrenați de Ion Răuță. Antrenorul „alb-albaștrilor” a recunoscut că a fost un meci dificil, cu multe evenimente, suișuri și coborâșuri pentru ambele echipe.„A fost un meci greu ca orice altul în deplasare, cu gol luat foarte repede, în minutul 5, cu situații la ambele părți, cu obținerea unui penalty pe care l-am ratat și cu eliminare în ultimele 20 de minute. Sunt trei puncte deosebit de importante pentru noi, de care aveam nevoie pentru a pleca pe un drum bun și care ne dau speranțe pentru viitor. Orice alt rezultat ne-ar fi dat o stare de neîncredere”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, tehnicianul FC Farul, Ion Răuță.Cu trei puncte „în cont”, Farul se concentrează pe următorul meci, și anume cel din faza a V-a a Cupei României, programat mâine, de la ora 16.30, pe stadionul „Farul”, în compania celor de la CF Brăila, echipă care în sezonul trecut s-a luptat pentru promovare.„Anul trecut, Brăila a încheiat campionatul în prima parte a clasamentului. A rămas cu aceeași echipă, în mare parte. Linia de apărători este aceeași, cu Bosoi, Ignat, Ivan și Necoară, la mijloc cu Ochia și Neagoe, la dreapta cu Frunză și la stânga cu Iordache, iar în față cu Ciocâlteu și Câmpeanu. O echipă cu experiență în Liga a II-a, cu rezultate. Trebuie să abordăm jocul cu maximă seriozitate și, dacă putem, să-l câștigăm”, ne-a mai spus Răuță.Brăila nu a avut parte de același start reușit ca Farul, înregistrând în prima etapă doar un egal (2-2), pe teren propriu, cu Unirea Slobozia.Sezonul trecut, în confruntările cu Brăila, Farul a pierdut în deplasare (0-2, antrenor Alin Artimon) și a remizat pe teren propriu (1-1, antrenor Ion Răuță).În schimb, în ediția din 2012-2013 a Cupei, brăilenii au avansat în fazele superioare ale competiției, învingând în șaisprezecimi pe Viitorul (6-5 la penalty), și pierzând în cele din urmă cu Oțelul Galați (0-3) în optimi.Pentru meciul de mâine, Farul nu se va putea baza pe Berti Nicola, suspendat pentru cumul de galbe, Băjan, angrenat în acțiunile echipei naționale de juniori, și Răvoiu, accidentat.Visul lui Răuță, un stadion „Farul” plinDacă în sezonul trecut suporterii constănțeni nu s-au înghesuit să-și susțină echipa, cu excepția celor puțini rămași într-adevăr loiali culorilor „alb-albastre”, în sezonul acesta, antrenorul Farului, care a transformat efectiv echipa de când a venit la cârma acesteia în aprilie 2013, speră ca iubitorii fotbalului de la malul mării să vină în sprijinul echipei, într-un număr cât mai mare.„Acesta a fost visul meu de prima dată, de când am venit la Farul. Nu mă aștept să vină cinci mii de spectatori, dar dacă vor veni la fiecare meci câte 100 de oameni în plus, pentru mine ar fi cea mai mare satisfacție! Dacă vom avea rezultate, vom aduce și spectatorii înapoi la stadion, pentru că tot prin rezultate i-am făcut să plece de lângă echipă”, a mai precizat antrenorul Farului.