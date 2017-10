FC Farul - Prahova Tomșani 1-0, în al doilea amical din Antalya

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

FC Farul a câștigat, vineri și cel de-al doilea meci amical disputat în cadrul cantonamentului din Antalya. Rechinii s-au impus la limită scor 1-0 în fața formației Prahova Tomșani. Unigul al partidei a fost înscris în minutul 5 de Adrian Pătulea.Antrenorul Viorel Tănase a folosit două formule de echipă în acest joc:Repriza I: Toma (min 40 – Curcă) – Călin, Dobre, Sipovic, Dino Eze – Berti Nicola, A. Neagoe, Amet Enghin, Miron – Ivanovici, PătuleaRepriza a II-a: Curcă (min 80 – Cernat) – Nițescu, Stegaru, Sandu, Sascău – Husein, Pană, F. Buzea, Coteanu (min 85 – Ivanovici) - Robert Neagoe (min 85 – Enghin Amet), Paraschiv (foto, in alb).„Din punct de vedere tactic, nu am fost mulțumit însă m-a mulțumit risipa de efort. Am avut multe situații de gol prin Pătulea, Ivanovici, Husein (1-1 cu portarul) și Pană. Adversarul este o echipă de Liga a 3-a, dar foarte bine organizată, atât defensiv cât și ofensiv. Au avut și ei situații de gol dar nu așa clare ca ale noastre. În această dimineață am efectuat și un antrenament fizic iar mâine avem programate două antrenamente. Duminică, de la ora 11:00, vom juca cea de-a treia partidă amicală, cu U.T.A Arad”, a declarat antrenorul Viorel Tănase.