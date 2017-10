"FC Farul nu mă mai reprezintă!"

3

republicani

ce cauta comunisti de noada turcu antonescu si sovaila asta din urma daca te apropi de el miroase a bautura hainele pe el am am copilul de 11 ani la farul cta am platit cotizati unde sau dus bani la citi copii sint in centru cite 50 ron faceti socoteala cite cantonamente si stateam in mizerie vorbea acasa ca este lux plateam 12 milioane si stateam in mizerie si ei seara se inbatau de cadea pe jos afara cu jegurile astea au masini in rate joaca la aparate jocuri mecanice de unde au bani evaziune nu taie o chitanta si cind vrei copilul sa l iei cere grila de formare . la vindut pe butoi la galati si sia luat o gramada de bani la coteanu . nicola ciochina etc cum ai facut tu transfer la hagi . pacat de hagi pt .investitie daca nu il arunca pe peniu este greu , acum citiva ani statea linga buduru si acum il rupe pe hagi de unde are el bani de magazine de iluminat 2 , si copii 2 masini de 200 mii euro trezitiva dna politia cind vine judecata lor , noada sotia lui este la vama si ce confisca vindea la club sorturi tricouri am platit 100 lei rusine evaziune , giani nedelcu are datori la antrenori de juniori si ei fac ce vor sa isi ia bani sau salarile restante boschetari fratilor din cauza lor nu avem fotbal la fc farul bravo lui hagi dar fi atent cu peniu , pacat de copii care se duc la fc farul nu stiu ce il asteapta eu si alti am patito , antrenori sint angajati la consiliul judetean cu cite 40 .50 mil si ei mai iau bani de la copii ce tupeu au dna noada este creierul la spagi