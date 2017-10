Cupa României, 16-imi de finală

FC Farul, misiune imposibilă sub Tâmpa

Cu "zestre" săracă de puncte în campionat, FC Farul dorește să arate o față mai bună în confruntarea cu FC Brașov, din 16-imile Cupei României. Meciul se joacă mâine, de la ora 19.00, pe stadionul "Tineretului" de sub Tâmpa.Ajunși, ieri, la Brașov, "marinarii" vor înfrunta, mâine, o formație din Liga I: FC Brașov, într-un meci deloc simplu pentru elevii lui Alin Artimon. Gazdele au moralul ridicat, după ce, duminică seară, au învins vicecampioana României, FC Vaslui, scor 2-1. Antrenorul Farului va trata meciul ca pe un test, pentru a vedea care este adevărata distanță dintre formația sa și una din primul eșalon. "Sper să ne ridicăm la nivelul unei echipe care tocmai a învins Vasluiul și să ne evaluăm corect, să vedem la ce distanță suntem de Liga I, dacă putem spera într-un viitor apropiat sau îndepărtat la promovare", a declarat, pentru "Cuget Liber", Alin Artimon. Pentru partida cu Brașov, tehnicianul Farului nu se va putea baza pe câțiva jucători, unii fiind accidentați la antrenament, iar alții cu probleme mai vechi de sănătate. "Vor absenta trei jucători: Ferdi Ghenciu, care s-a accidentat astăzi (n.r. - ieri) la antrenament, Ionuț Olteanu, care are ceva probleme de mai multă vreme, a făcut antrenamentul normal, dar a simțit ceva și am preferat să nu riscăm, și Marius Matei, care, de vreo săptămână, are și el probleme. Matei a jucat și la Botoșani puțin, dar am preferat să-l scoatem din joc o săptămână pentru a se putea reface", a precizat Artimon.