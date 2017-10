FC Farul merge ceas în amicale

Luni, 23 Ianuarie 2012.

FC Farul este pe val! După victoria categorică de la începutul săptămânii scor 7-0 în fața celor de la Abatorul Slobozia, „rechinii” și-au arătat din nou colții la partida amicală cu Eolica Baia, pe care au învins-o cu 3-0, însă scorul putea fi chiar mai mare. Golurile elevilor lui Viorel Tănăse au fost înscrise de Ivanovici, Ousmane Gueye și Coteanu. Partida cu Eolica Baia a fost ultimul test al „rechinilor” înaintea plecării în primul stagiu de pregătire al iernii care se va desfășura la Poiana Brașov în perioada 25 ianuarie - 4 februarie, perioadă în care alb-albaștrii vor încerca să perfecteze cel puțin două jocuri amicale. La finalul partidei, tehnicianul Farului a declarat că este mulțumit de felul în care s-au prezentat elevii săi în această perioadă și a ținut să clarifice și situația jucătorilor aflați în probe.„Rezultatul partidei mă mulțumește! Trebuie să ținem totuși cont că a fost doar un joc amical, joc în care am vrut să văd jucătorii aflați în probe. Dintre jucătorii noi vor rămâne Miron, Ousmane Gueye, Pană, Dumitru Copil și Adrian Neagoe, în timp ce cu Dino Eze vom mai purta niște discuții, însă în principiu va rămâne și el. Am renunțat însă la serviciile sârbului Petar Mudresa, care avea niște probleme medicale la spate. La sfârșitul primului antrenament îi înțepenise spatele și nu am vrut să riscăm. Referitor la situația domnului Garabet, nu vă pot spune multe. Tot ce știu și vă pot spune este că este un om cu experiență în fotbal și îmi doresc să-l am alături de mine, dar nu știu dacă a ajuns la un acord cu conducerea clubului”, a declarat, pentru Cuget Liber, Viorel Tănăse, antrenor principal FC Farul Constanța.Cristian PAHOMIE