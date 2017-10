FC Farul, meci de totul sau nimic, sâmbătă, cu CF Brăila

Formația constănțeană FC Farul susține, în acest week-end, un meci extrem de important în vederea menținerii în Liga a II-a. „Marinarii“ vor întâlni, sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, echipa CF Brăila, pe care trebuie să o învingă pentru a mai putea spera la un viitor sezon în eșalonul secund al fotbalului românesc. Din nefericire, echipa antrenată de Ion Răuță se confruntă cu mai multe probleme de efectiv cauzate de accidentări și suspendări. FC Farul întâlnește, sâmbătă, în etapa a XXVIII-a, o echipă din partea superioară a Seriei I, CF Brăila, pe care va încerca să o învingă pentru a se menține în afara zonei de retrogradare din clasamentul Ligii a II-a. „Este cel mai important din toate meciurile de până acum. Noi vom aborda cu multă încredere acest joc. Imaginea echipei noastre s-a schimbat față de acum câteva luni și sunt sigur că jucătorii conștientizează că trebuie să încheiem sezonul cu bine și să ne realizăm obiectivul de salvare de la retrogradare. Îmi doresc victoria, nici nu mă gândesc la altceva!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul FC Farul, Ion Răuță. Până în prezent, „marinarii” au acumulat 23 de puncte și se află pe poziția a 10-a în clasament, la granița cu zona retrogradării, în vreme ce brăilenii au emis pretenții de pro-movare sezonul acesta și se află pe 5, cu 36 puncte. „Brăila poate fi învinsă, ca oricare altă echipă din Liga a II-a. Ei au un grup de jucători cu experiență, ca Frunză, Ochia sau Câmpeanu, jucători care au evoluat în Liga I. Au o echipă cu o medie de vârstă de 26 ani, adică destul de matură. Dispun de un bloc foarte bine funcțional. Sunt foarte agresivi, uneori, în timpul jocului. Noi sperăm, prin ambiție și luciditate, să învingem”, a precizat Răuță.Mutarea secretă a lui RăuțăPentru meciul de sâmbătă, tehnicianul principal al Farului pregătește o schimbare inedită în formația echipei sale. Acesta nu a vrut să ofere detalii din motive de precauție, însă, cel mai probabil, este vorba despre o poziție din defensivă. „Într-adevăr, am un post deficitar pe care nu pot să-l fac public și unde voi folosi o variantă mai neobișnuită, neavând altă soluție. Este o situație critică, în care trebuie să acopăr postul respectiv. O să fie o surpriză, iar după părerea mea, este cea mai bună soluție pe care o avem în acest moment. Este un meci important, cu o încărcătură extraordinar de mare și nu am avut alternativă”, ne-a spus antrenorul Ion Răuță. Întrebat dacă este un jucător tânăr, acesta a răspuns: „Da, veți vedea sâmbătă! El a mai jucat, dar va fi pus pe un post diferit decât cel pe care joacă de obicei”.Probleme de lot, nerezolvateCu fundașii Băjan și Popescu suspendați, Țabără și Nițescu acci-dentați, Farul are o mare gaură în defen-sivă iar antrenorii Răuță și Oprea nu au avut de ales decât să apeleze la juniori. Apărarea echipei constănțene a suferit mai mereu în ultimele jocuri, fapt cu care tehnicienii Farului s-au obișnuit.„La linia de fund a trebuit să schimb jucători aproape la fiecare meci. Acolo, relațiile de joc trebuie să fie mai strânse. Din păcate, din cauza accidentărilor și suspendărilor, etapă de etapă, am venit cu unul sau doi jucători diferiți în apărare”, a precizat Ion Răuță. Totuși, Stoianof, Curcă și Nițescu, care se confruntă cu probleme medicale, s-ar putea regăsi, sâmbătă, pe banca de rezerve, sau chiar în primul 11. „În ultimele două-trei săptămâni, Stoianof a făcut doar câteva antrenamente. El va fi rezervă sâmbătă. Dacă va fi nevoie, va intra și el pe teren. În privința lui George Curcă și a lui Nițescu, ne vom decide sâmbătă dacă ne putem baza pe ei”, ne-a mai spus antrenorul Ion Răuță.