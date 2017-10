Sâmbătă, FC Farul - Chindia Târgoviște, în Liga a II-a

FC Farul, meci capital pentru evitarea retrogradării

În acest week-end, FC Farul poate scăpa de ultimul loc din Liga a II-a, cel pe care l-a ocupat timp de mai bine de jumătate de an în Seria I. „Marinarii“ vor juca cu Chindia Târgoviște, ocupanta poziției a 11-a, cele două formații fiind despărțite doar de un singur punct în clasament. Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul „Farul“.FC Farul are o mare ocazie, sâmbătă, în etapa a XXVI-a, să iasă din zona echipelor retrogradabile din Liga a II-a, în urma unei victorii pe teren propriu cu Chindia Târgoviște. Din nefericire pentru echipa condusă de Ion Rațiu și Bănică Oprea, lotul va fi incomplet, ceea ce reduce considerabil șansele „marinarilor” de victorie. „Din punctul meu de vedere, este o întâlnire capitală. Vom juca cu o contra-candidată la retrogradare. O vic-torie ar însemna salvarea de la retrogradare în proporție de 70-80%. Din păcate, ne confruntăm cu probleme mari de efectiv și știind situația aceasta, vom lupta până la capăt, așa cum putem. Toți suntem cu sufletul alături de echipă și sperăm să câștigăm”, a explicat tehnicianul FC Farul, Ion Rațiu.Problemele lotului constau în trei jucători accidentați și unul suspendat pentru această etapă. „Am probleme cu patru inși. Bumbac a acumulat patru galbene și nu poate să joace, iar încă trei jucători suferă de probleme medicale destul de grave și nu știu dacă pot să-i recuperez până la ora meciului”, ne-a mai spus Răuță. Cei trei jucători accidentați sunt Curcă, Stoianof și Sergiu Popescu. Fără ei, Farul își reduce considerabil șansele de victorie în confruntarea cu formația dâmbovițeană. „Stoianof a jucat într-un picior a doua repriză la Buftea. În minutul 70, mi-a cerut să fie scos afară, pentru că nu mai putea să continue. Avea o contractură puternică la gambă, dar făcusem deja schimbările și i-am spus să nu iasă din teren, să joace cum poate. Și uite că am făcut bine, pentru că a obținut penaltiul de 1-1. Curcă a făcut o entorsă la gleznă, vineri, la antrenament, iar Sergiu Popescu are o lovitură la laba piciorului, care i s-a umflat. Sunt jucători foarte importanți, cu maturitate, care pot să abordeze altfel jocul de sâmbătă. Va fi un joc cu o încărcătură deosebită, dar vom încerca să găsim soluții”, a men-ționat Ion Răuță. Antrenorul Farului a oferit, pentru „Cuget Liber”, un pronostic în privința șanselor de refacere a jucătorilor accidentați, până la ora meciului cu Chindia. Astfel, Sergiu Popescu are 80% șanse de refacere, Curcă sub 50% șanse de refacere, iar Stoianof sub 10% șanse de refacere.