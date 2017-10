FC Farul: Marian Pană nu e mulţumit cu locul şase

FC Farul: Marian Pană nu e mulțumit cu locul șase

După seria de patru meciuri fără înfrângere, jocul cu Dunărea Galați poate aduce un nou rezultat pozitiv în contul Farului. Partida, contând pentru etapa a opta a Ligii a II-a, Seria I, este programată sâmbătă, 8 octombrie, de la ora 20.00, pe stadionul din strada Primăverii.Antrenorul echipei FC Farul, Marian Pană, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că spera ca, după șapte etape, alb-albaștrii să se afle mai sus de locul șase în clasament."Sincer, la începutul campionatului, credeam că, după șapte etape, vom fi mai sus de locul șase în clasament. O victorie sâmbătă, cu Dunărea Galați, ar aduce mai multă liniște în sânul echipei. Mă aștept ca băieții să-și dea viața pe teren pentru cele trei puncte. Este obligatoriu să nu primim gol. Suspendarea lui Buzea este singura problemă din lotul nostru", a spus Pană.Altfel, tehnicianul "marinarilor" a precizat că antrenorul Săgeții Năvodari, Constantin Gache, rămâne prietenul Farului: "Noi îl considerăm în continuare pe Gache prietenul nostru. Cred că afirmațiile sale de după meciul de la Năvodari (n.r. - scor 0-0) au fost puțin interpretate greșit. Au fost declarații făcute la nervi, fiindcă își dorea foarte mult victoria".Optimist este și fundașul Lucian Dobre, care a declarat că Farul are șanse reale la promovare: "Ținând cont de colectivul aflat în plin proces de formare, Farul are șanse reale la promovare, dacă va primi ajutor financiar. La Năvodari, am simțit din plin sprijinul suporterilor. Farul este o echipă puternică a României și trebuie ca toți să punem umărul încât să reînvie spiritul său de luptă și de învingătoare"."Ne aflăm pe un drum ascendent"La rândul său, atacantul Adrian Pătulea a declarat că jocul elevilor "marinarilor" este în creștere, Farul beneficiind de un lot valoros."Sunt șanse reale ca echipa să promoveze, dacă va beneficia de susținerea pe care ne-o dorim cu toții. Lumea trebuie să afle că actualul lot este unul valoros și se află pe un drum ascendent. În meciul de la Năvodari, situația ne-a adus însă în postura de a fi defensivi. Nu concepem decât victoria cu Dunărea Galați, trei puncte ar fi vitale pentru noi", a spus Pătulea.