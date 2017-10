FC Farul / Marcel Lică, nemulţumit că lumea nu vine la stadion

2

Nu a inteles nimic Marcel Lica!

Da, eu sunt un spectator roman pretentios si comod! Eu unul nu calc in jegul de stadion numit Farul! Eu unul nu am nevoie sa vad pe stadion o echipa din Constanta in Liga 2! Eu merg la stadion atunci cand imi sunt create toate conditiile: echipa competitiva de Liga 1, parcare pazita, scaune curate comode si plusate, oameni de calitate in jurul meu, tabela electronica cu tv si o galerie comerciala completa! Pentru aceste lucruri, normale oriunde in Europa numai in Constanta nu, eu voi plati biletul chiar daca depaseste 50 lei. Si inca ceva: ca mine sunt inca 50.000 de constanteni!