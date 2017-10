FC Farul l-a luat şi pe Mala

FC Farul l-a luat și pe Mala

FC Farul a mai achiziționat un jucător străin, căpitanul echipei naționale a statului Guineea Bissau, Muhamed Lamine Jabula Sano „Mala“. În vârstă de 28 de ani, Mala poate juca mijlocaș defensiv sau fundaș central. Fotbalistul de culoare a semnat ieri contractul, care se întinde pe trei ani. În perioada de probă, Mala i-a lăsat o bună impresie antrenorului principal al Faru-lui, Constantin Gache, atât la antrenamente, cât și la jocuri (un meci-școală și disputa Farul - Cerno More Varna 2-1). Tratativele finale pentru achiziționarea sa s-au purtat la Constanța, luni și ieri, fotbalistul semnând pe trei ani. Mala are 28 de ani, (fiind născut pe 12 iunie 1979), înălțimea de 1,85 m și greutatea de 83 kg. În ultimele două sezoane, a evoluat la Estoril, în divizia a doua portugheză, fiind coechipier cu actualii fariști Willian Gerlem și Gaston Mendy, de la care a aflat multe despre Farul. În acest moment, se așteaptă cartea verde a jucătorului, sperându-se că aceasta va sosi în timp util pentru ca Mala să aibă drept de joc pentru partida de duminică, cu CFR Cluj, de la Constanța, din etapa a șaptea a Ligii 1. "Am transferat un mijlocaș cu experiență mare, care să dea echilibru jocului. Sigur, depinde numai de el cum se va impune în echipa de bază, pentru că avem o concurență destul de puternică în lot, însă acesta este un lucru benefic, întrucât le dă jucătorilor determinare" Ion Marin, director tehnic FarulFC Farul a mai achiziționat un jucător străin, căpitanul echipei naționale a statului Guineea Bissau, Muhamed Lamine Jabula Sano „Mala“. În vârstă de 28 de ani, Mala poate juca mijlocaș defensiv sau fundaș central. Fotbalistul de culoare a semnat ieri contractul, care se întinde pe trei ani. În perioada de probă, Mala i-a lăsat o bună impresie antrenorului principal al Faru-lui, Constantin Gache, atât la antrenamente, cât și la jocuri (un meci-școală și disputa Farul - Cerno More Varna 2-1). Tratativele finale pentru achiziționarea sa s-au purtat la Constanța, luni și ieri, fotbalistul semnând pe trei ani. Mala are 28 de ani, (fiind născut pe 12 iunie 1979), înălțimea de 1,85 m și greutatea de 83 kg. În ultimele două sezoane, a evoluat la Estoril, în divizia a doua portugheză, fiind coechipier cu actualii fariști Willian Gerlem și Gaston Mendy, de la care a aflat multe despre Farul. În acest moment, se așteaptă cartea verde a jucătorului, sperându-se că aceasta va sosi în timp util pentru ca Mala să aibă drept de joc pentru partida de duminică, cu CFR Cluj, de la Constanța, din etapa a șaptea a Ligii 1. "Am transferat un mijlocaș cu experiență mare, care să dea echilibru jocului. Sigur, depinde numai de el cum se va impune în echipa de bază, pentru că avem o concurență destul de puternică în lot, însă acesta este un lucru benefic, întrucât le dă jucătorilor determinare" Ion Marin, director tehnic Farul