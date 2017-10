FC Farul l-a adus şi pe portarul Cornel Cernea

FC Farul l-a adus și pe portarul Cornel Cernea

„Marinarii” se întăresc cu goal-keeper-ul care a jucat cu Steaua în grupele Ligii Campionilor, iar ultima dată a evoluat la Unirea Urziceni. După fundașul central Cătălin Vlai-cu, a cărui situație însă nu s-a stabilit încă, la FC Farul a ajuns un alt jucător cu evoluții în Liga 1, portarul Cornel Cernea (35 ani, 1,84 m). În ultimii 11 ani, goal-keeper-ul a evoluat, în ordine, la Petrolul Ploiești, Oțelul, Steaua (cu care a jucat în grupele Ligii Campionilor), Unirea Alba Iulia, Victoria Brănești și, în sezonul trecut, Unirea Urziceni. Cernea a sosit la Constanța ieri dimineață și a efectuat o mișcare ușoară, declarând că a căzut de acord cu Farul, urmând să și semneze. „Farul e o echipă de tradiție. Am venit la Constanța pentru promovare”, a spus Cernea. „Ne-am înțeles cu Cornel pentru un contract pe un an”, a confirmat patronul Farului, Giani Nedelcu. Echipa constănțeană tratează și cu alți jucători, unul dintre ei fiind mijlocașul Dinu Todoran, care ieri a efectuat vizita medicală cu Victoria Brănești. Din câte se pare însă, revenirea lui Dinu la Farul are șanse destul de mici de reușită. „Marinarii” au discutat și cu Sorin Chițu, golgeterul sezonului trecut al Ligii a II-a, care a trecut de la Săgeata Năvodari la Pandurii Tg. Jiu, echipă care vrea să-l împrumute însă. Ca să vină la Farul, Chițu a avut pretenții financiare foarte mari, ceea ce a dus la sistarea tratativelor. La patru zile de la reunire, efectivul Farului a crescut, la antrenamentul de ieri fiind prezenți 35 de jucători. Antrenorul Marian Pană are la dispoziție și trei fotbaliști care au jucat ultima dată la Rapid II: Emil Stanca (fundaș central, 21 ani), Alexandru Marin Ion (fundaș dreapta, 20 ani) și Adrian Mihai (mijlocaș dreapta, 20 ani). Cei trei, jucători liberi de contract, sunt în probe. De asemenea, a venit și Ștefan Gospodin (fundaș central sau dreapta), crescut în pepiniera Farului, care a evoluat în ultima perioadă la CS Eforie. După două zile în care nu s-a antrenat, mijlocașul stânga Ionuț Lupu s-a pregătit ieri, dar încă nu se știe care va fi viitorul său. Marian Pană a programat mâine, de la ora 11, pe terenul mare al Farului, un meci-școală. Vor fi alcătuite două sau trei echipe, tehnicienii „marinarilor” căutând să-și facă o primă impresie, la joc, asupra jucătorilor aflați în acest moment în lot. Astăzi, Marian Pană va fi prezentat într-o conferință de presă, care se va desfășura la club, de la ora 13.30.