FC Farul îşi decide soarta în ultima etapă a Ligii a II-a

FC Farul își decide soarta în ultima etapă a Ligii a II-a

Fiindcă nu a câștigat, sâmbătă, pe teren propriu, cu CF Brăila, FC Farul este nevoită să obțină o victorie sau măcar un egal, miercuri, 5 iunie, pe stadionul „Farul”, în ultima rundă a campionatului, pentru a se salva de la retrogradare. FC Farul a încheiat meciul contra CF Brăila cu un egal, scor 1-1, contând pentru etapa a XXVIII-a a Ligii a II-a, întâlnire disputată, sâmbătă, pe stadionul „Farul”. Constănțenii au condus la pauză cu 1-0 (gol marcat de Călințaru, în min. 22, cu capul de la 7 metri, după o centrare a lui Nițescu), însă la reluarea jocului, Fuchs a greșit în apărare, trimițând mingea în propria poartă după un șut al lui Pungă, în min. 49. În min. 72, fundașul Bălașa a fost eliminat pentru al doilea galben, după un fault la Chițu. Pe final de meci, „marinarii” au ratat numeroase ocazii. Min-gile lui Ivanovici (min. 67) și Nițescu (min. 79) au fost reținute de Bunduc, iar Stoianof a trimis cu capul în transversală (min. 85). „Un meci extraordinar de greu. Am avut mari probleme de lot. Pe banda stângă am improvizat. L-am folosit pe Fuchs ca fundaș, pentru că la un meci cu o ase-menea încărcătură nu puteam să introduc un junior. Nițescu a jucat cu contuzie, Chițu a jucat deși este gripat, iar Sergiu Popescu a avut și el probleme. Am obținut un punct, iar acum trebuie să câș-tigăm meciul cu Săgeata, dar, în funcție de celelalte rezultate, cred că și un egal este bun pentru a nu retrograda”, a declarat antrenorul FC Farul, Ion Răuță, care-i acuză pe brăileni că, în unele momente ale jocului, nu au fost corecți: „M-a deranjat lipsa de fairplay! Am avut jucător lovit, trântit la pământ, iar ei au avut acțiune de gol!”. Farul: Neagu - Nițescu, Buzea, Bumbac, M. Fuchs (Igiroșanu, min. 88) - Ivanovici, Berti (Ghenciu, min 78), Săceanu, Călințaru - S. Popescu (Stoianof, min. 65), S. Chițu (cpt.). Rezerve neutilizate: Curcă, Bădașcă, Coteanu, Cl. Popa. Etapa următoare, constănțenii vor sta, urmând să mai joace săptămâna viitoare, miercuri (ora 18.00), derby-ul local cu Săgeata Năvodari, de care va depinde salvarea de la retro-gradare.