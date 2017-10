FC Farul îşi creează ocazii cu uşurinţă, dar ratează foarte mult

Ce se întâmplă în atacul "marinarilor"?

FC Farul își creează ocazii cu ușurință, dar ratează foarte mult

Fotbaliștii de la FC Farul au avut, în partida din deplasare, cu CF Brăila (scor 1-1), mai multe oportunități de a înscrie, în special după golul lui Pătulea, când s-ar fi putut desprinde la 2-0 și atunci, foarte probabil, ar fi câștigat meciul. Ar fi mult mai simplu pentru elevii lui Marian Pană să se impună în partidele pe care le dispută în campionat, dacă ar trata cu mai mare atenție faza de finalizare.Despre acest aspect, a vorbit, ieri, pentru „Cuget Liber”, președintele executiv al FC Farul, Marcel Lică.„Jucătorii noștri au avut la Brăila o mulțime de oportunități de a înscrie, mai ales după ce Pătulea a deschis scorul. Dacă ar fi reușit acest lucru, la 2-0, cu siguranță că adversarii noștri n-ar mai fi avut puterea să revină. Îmbucurător este faptul că ne creăm ocazii, iar jocul echipei este în ascensiune. Trebuie să ne menținem pe această linie, rezultatele și starea de spirit ne permit acest lucru. Avem meciuri grele în continuare, dar noi suntem încrezători și mi-aș dori să continuăm pe drumul pe care ne găsim acum”, a spus Lică.În altă ordine de idei, „marinarii” au avut programată, ieri, o nouă ședință de pregătire la baza proprie, în vederea parti-dei cu Dinamo II, programată sâmbătă, 22 octombrie, de la ora 13, în cadrul etapei a 10-a a Ligii a II-a, Seria I.Marcel Lică este de părere că jocul de la București se anunță extrem de dificil.„Va fi greu cu Dinamo II. Va fi un meci dificil, pe care trebuie să-l tratăm cu maximă seriozitate. Adversarii noștri, evoluând pe propriul teren, vor porni cu un avantaj. Consider că și un egal ar fi bun, fiindcă am continua această serie favorabilă. Băieții, însă, m-au asigurat că vor lupta din greu pentru cele trei puncte. O victorie ar fi excelentă, am sparge, în sfârșit, gheața în deplasare! De fapt, așa ne-am și propus, să aducem cel puțin patru puncte din deplasările de la Brăila și de la București”, a spus Lică.