FC Farul îşi analizează greşelile din jocul cu Dinamo II

Partea stanga a defensivei deficitara

Defensiva Farului din partea stanga a fost deficiara la cele 3 goluri primite, toti ceilalti jucatori erau in atacat si au uitat de colegii lor fundasi din partea stanga. Daca intarim compartimentul defensiv si sa avem 2 mijlocasi centrali mobili care sa fuga repede cand in atac cand in defensiva, atunci vom putea obtine multe rezultate favorabile. Per total a fost un joc bun facut de baieti, insa cu putina atentie in partea stanga, puteam obtine 1-3 puncte. Fortza Farul, mergem inainte !!!