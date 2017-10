FC Farul îşi află, luni, adversarul din Cupa României

FC Farul își află, luni, adversarul din Cupa României

Luni, 17 septembrie, este programată tragerea la sorți a jocurilor contând pentru șaisprezecimile de finală ale Cupei României, ediția 2012-2013. Operațiunea va avea loc la Casa Fotbalului, sala „Nicolae Dobrin”, și va începe la ora 16.00.FC Farul se află în urna C, împreună cu Delta Tulcea, iar Viitorul Constanța se află în urna B.Iată componența urnelor: A: 1. CFR Cluj, 2. SC Vaslui, 3. Steaua București, 4. Rapid București, 5. Dinamo București, 6. Oțelul Galați; B: 1. Pandurii Târgu Jiu, 2. Universitatea Cluj, 3. Concordia Chiajna, 4. FC Brașov, 5. Ceahlăul Piatra Neamț, 6. Astra Ploiești, 7. Gaz Metan Mediaș, 8. Petrolul Ploiești, 9. Gloria Bistrița, 10. CSM Iași, 11. FC Viitorul Constanța, 12. CS Turnu Severin; C: 1. FC Botoșani, 2. CF Brăila, 3. FC Farul Constanța, 4. Delta Tulcea, 5. Sportul Studențesc, 6. AS Damila Măciuca, 7. CS Dacia Mioveni, 8. CSU Voința Sibiu, 9. AFC Municipal Târgu Mureș, 10. FC Zagon, 11. ACS Berceni, 12. FC Caracal, 13. CS Șoimii Pâncota, 14. FC Olimpia Satu Mare.Se vor împerechea echipe din urna A cu echipe din urna C (6 jocuri) și, în continuare, echipe din urna B cu echipe din urna C (8 jocuri). Cele patru echipe rămase în urna B se împerechează între ele. Jocurile din șaisprezecimile de finală se desfășoară în sistem eliminatoriu într-o singură manșă, pe terenul clubului stabilit prin tragere la sorți.