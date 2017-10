FC Farul, învinsă în deplasarea de la Otopeni

4

Farul

In nici un ziar nu am vazut nici o declaratie a acestui asa-zis antrenor si anume Pana Marian.Este cea mai slaba echipa de fotbal vazuta vreodata aceasta a Farului de acum.Nu am crezut ca exista vreo echipa de fotbal in lumea asta care sa nu poata sa lege 2 pase si sa bubuie mingiile in asa hal cum o face Farul din ziua de azi sub conducerea acestui asa-zis antrenor plus ca, nici portar nu avem, nu ar iesi cernea asta la vreo centrare nici daca este amenintat cu arma.Rusine echipei Faru care nu are nici o treaba cu fotbalul la ora asta si este mai aproape de desfiintare decat de promovare cum se bat in piept minciunile astea de conducatori ai clubului.