FC Farul, învinsă de FC Botoşani. Adio, promovare! (GALERIE FOTO)

5

fotbalisti adormiti pe teren!

Are dreptate Tanase, el poarta cea mai mare vina, pentru ca : 1) Primul inlocuit a fost al 2-lea marcator al echipei, 2) L-a inlocuit si pe Buzea, oricum mai bun decat Vali Badea de exemplu, 3) 7arul si 18arul sunt expirati rau si au jucat tot meciul! 7arul nu a facut nici o deposedare a adversarului, iar 18arul e in urma rau cu pregatirea fizica, ca si V. Badea dealtfel! 4) Toti fotbalistii Farului f. prost pregatiti fizic! Botosaniul ne-a dominat clar la acest capitol! Tanase trebuie sa dea militaria jos din pod si sa-i tina mai bine in frau pe jucatori, care se miscau ca dupa un chef! Chiar si Patulea - extrem de obosit! 5) Atacuri prea stereotipe si la intamplare, cu mingii lungi, care rareori ajungeau la varfuri. 6) Husein are potential, insa trebuie lucrat f. mult cu el! Mult succes in continuare Faristi! Nu dezarmati, vom fi alaturi de voi! Hai Farul Constanta!