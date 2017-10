FC Farul intră în "bătaia" Săgeţii. Scapă neînvinsă?

FC Farul intră în "bătaia" Săgeții. Scapă neînvinsă?

Pe elevii lui Marian Pană, îi așteaptă un nou meci dificil, pe terenul uneia dintre cele mai puternice echipe din Liga a II-a, Săgeata. Dacă se vor întoarce măcar cu un punct de la Năvodari, „marinarii“ se vor putea lăuda cu o serie de patru meciuri fără înfrângere. Partida Săgeata Năvodari - FC Farul, din cadrul etapei a șaptea a Ligii a II-a, Seria I, este programată sâmbătă, 1 octombrie, începând cu ora 11. În clasament, Săgeata se găsește pe poziția secundă, cu 11 puncte, unul mai puțin decât ocupanta primei poziții, Delta Tulcea. De partea cealaltă, Farul a reușit în ultimele trei etape să contabilizeze doar rezultate pozitive și să-și îmbunătățească situația, urcând pe locul șase, cu nouă puncte. Avem, așadar, o confruntare deschisă oricărui rezultat. Președintele executiv al FC Farul, Marcel Lică, a declarat, vineri, pentru „Cuget Liber”, că adversara de sâmbătă este una puternică, dar care poate fi învinsă: „Săgeata Năvodari este una dintre cele mai bune echipe din Liga a II-a, care aspiră la promovare. Diferența în această partidă se va face la nivel tactic, la nivelul modului de interpretare a jocului de către cei doi tehnicieni”. Marcel Lică știe ce trebuie făcut pentru ca Farul să se impună sâmbătă: „Fotbaliștii noștri au un avantaj în această partidă, în sensul că echipa se află pe un trend ascendent și starea de spirit este propice pentru noi rezultate favorabile. Dacă băieții respectă întocmai indicațiile lui Marian Pană, în care eu continui să am mare încredere și luptă până la final pentru victorie, eu sunt convins că vor reuși să ne mai facă o bucurie”. „Gache e mult mai bun ca antrenor decât ca președinte!“Marcel Lică are o relație specială cu tehnicianul Săgeții, Constantin Gache, însă i-a pus gând rău pentru confruntarea cu FC Farul: „Cu Gache nu numai că am fost colegi de echipă, dar noi suntem și prieteni de familie. Am fost la nunta băiatului său… Totuși, trebuie să spun că Gache e mult mai bun ca antrenor decât ca președinte. Îi doresc să aibă succes în toate partidele pe care le are de disputat Săgeata de-acum înainte, însă nu și în meciul ăsta!”.