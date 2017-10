FC Farul înfruntă pe Callatis, în Cupa României

1

DEPLASARE LA ... MANGALIA!

Toti cei care doresc sa sustina Farul in meciul de Cupa Romaniei de la Mangalia sunt asteptati la ora 15,30 la gara, in locul de unde pleaca microbuzele si autocarele spre statiuni. Am inchiriat un autocar de 50 de locuri iar costul deplasarii este de 10 ron dus/intors. In cazul, foarte probabil, in care vom fi mai multi se va suplimenta numarul de autocare. Veniti alaturi de noi sa sustinem FARUL.