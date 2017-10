Fotbal, Liga a II-a

FC Farul, încrezătoare înaintea partidei cu CS Otopeni

Mâine, formația de Liga a II-a FC Farul Constanța are programat meci contra CS Otopeni, contând pentru a doua etapă din retur. Partida va avea loc pe stadionul „Farul“, de la ora 11.00, iar „marinarii“ anunță că au șanse de victorie chiar dacă nu sevor putea baza pe câțiva jucători, care sunt accidentați.FC Farul va juca, mâine, prima partidă oficială din 2013, contra CS Otopeni, asta după ce în etapa trecută adversarul echipei constănțene, Sportul Studențesc nu a intrat pe teren cu jucătorii săi din diverse motive. Acum, se așteaptă o decizie din partea Comisiei de Disciplină a FRF, însă patronul Sportului, Vasile Șiman dorește ca partida să se rejoace, lucru care nu îi încântă deloc pe „alb-albaștrii”.„Poate domnul Șiman vrea să rejoace, dar nu este el preșe-dintele Comisiei de Apel. Nu am primit nicio înștiințare în legătură cu acest subiect. Cu siguranță, va fi 3-0”, a declarat președintele FC Farul, Neculai Tănasă.În legătură cu partida cu CS Otopeni, oficialii clubului de pe litoral susțin că nu va fi o partidă ușoară, din moment ce oaspeții au pierdut în runda trecută și vor fi motivați să recâștige terenul pierdut.„Va fi un meci destul de greu, ținând cont că în prima etapă au pierdut, o să vină destul de motivați, dar și noi suntem pregătiți să le răspundem cum trebuie”, a mai spus Tănasă.„Așteptăm acest meci de mult și am încredere mare în grupul pe care l-am construit împreună cu președintele și finanțatorul. Rămâne să demonstrăm că am muncit bine în această iarnă. Noi știm asta, am stat zi de zi lângă acest grup, l-am format împreună, am girat pentru el, în special eu și cu președintele clubului și rămâne să demonstrăm că știm ce am făcut. Jucătorii au o stare bună și trebuie să aibă încredere în ei, așa cum am și eu. Sunt convins că putem obține rezultate. Primul este obligatoriu să vină acum”, a adăugat și antrenorul principal FC Farul, Alin Artimon.Probleme de efectivDin lotul Farului vor lipsi doi jucători pentru meciul de sâmbătă, însă tehnicianul Alin Artimon nu-și face mari probleme, afirmând că echipa trebuie să se descurce în astfel de situații.„Coteanu are o problemă medicală mai veche, iar Bumbac s-a accidentat în antrenamentul de luni. El are o întindere de ligament colateral extern, deci pentru jocul de sâmbătă este exclus. Absența oricărui jucător din lot este o pierdere. Cele trei compartimente sunt echilibrate și orice jucător care iese trebuie înlocuit la fel de bine. Am încredere în cei 21 de jucători care au rămas și sunt convins că pot suplini la fel de bine absențele existente”, a menționat Alin Artimon.Obiectivul echipei: locul 1-8 în Liga a II-aPrincipalul grupării de la malul mării dorește să-și ducă echipa în zona de siguranță a clasamentului și explică cum intenționează să izbutească. „Țintim locul 1-8. Vrem ca această grupă să crească și ca acest lucru să se realizeze, avem nevoie de presiune. Treaba noastră, a celor de lângă jucători, este să transformăm această presiuneîntr-o stare pozitivă, o stare de competiție. Jucătorii tineri au nevoie de presiune ca să crească. Dacă tot pierdem vremea un retur întreg, măcar să creștem și să construim ceva. Cei de la Otopeni au o echipă puternică, tare, care preferă fotbalul atletic. Noi trebuie să fim suficient de inteligenți să nu facem același lucru. Este o echipă cu multă experiență, cu jucători care au evoluat și la nivelul Ligii a II-a și care, cu siguranță, va dori să recupereze punctele pierdute în etapa trecută. Rămâne de văzut cine va fi mai puternic. Chiar dacă sunt pe locul 5, îi respectăm, și atât. Din punctul meu de vedere, avem șanse de victorie”, a spus antrenorul Alin Artimon.