FC Farul îi întreabă pe constănţeni: vreţi Liga 1?

FC Farul îi întreabă pe constănțeni: vreți Liga 1?

Oficialii „marinarilor” îi cheamă mâine, la ora 14, la club, pe toți cei care pot și doresc să sprijine echipa pentru a putea reveni acolo unde îi e locul, cât mai repede Relu Damian, președintele FC Farul, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că la întâlnire sunt invitați oameni de afaceri (atât cei cu care s-a discutat astă-vară, cât și alții, care sunt interesați în a ajuta clubul), reprezentanți ai administrației locale și oficialități sportive. „Vrem să purtăm o discuție liberă, pentru a vedea dacă se pot implica și alte persoane la club. Este o ultimă încercare de a vedea pe ce picior dansăm. Ce vom face din iarnă, ce buget vom avea, ce obiectiv, pentru că e târziu deja, peste două etape se încheie turul. E limpede că, singur, patronul Giani Nedelcu nu poate asigura buget de Liga 1, iar Constanța trebuie să-și propună mult mai mult decât o evoluție în eșalonul secund, fără țeluri mari. S-a creat o bază solidă, care trebuie fructificată. De asemenea, pentru a putea fi sprijinit clubul, a fost înființată Asociația Pro-Farul, care își poate începe activitatea încă din această săptămână și unde totul va fi transparent. Însă, în lipsă de sprijin din partea Constanței, suntem obligați să ne gândim la alte variante și ar fi păcat să se ajungă, spre exemplu, la mutarea echipei în alt oraș”, ne-a spus pre-ședintele clubului. „Barbu e trup și suflet pentru Farul“ Relu Damian a remarcat remiza, 2-2, reușită de Farul la Tulcea, în urma căreia „marinarii” au urcat un loc în clasament, de pe nouă pe opt. „Am început prost jocul, având, ca niciodată, greșeli mari în apărare. Ioan Sdrobiș a mutat însă bine la pauză, iar situația s-a rezolvat apoi. După cum a spus și antrenorul nostru, arătăm a echipă. Nu-i puțin lucru să marchezi de două ori în deplasare și să revii de la 0-2 în fața unei formații puternice”, ne-a spus Damian. Președintele Farului s-a declarat mulțumit că Bogdan Rusu a înscris în două partide consecutive, l-a remarcat în mod deosebit pe Ion Barbu („e trup și suflet pentru Farul, ne putem baza pe el oricând”), subliniind, totodată, și debutul lui Andrei Vlad, care a lăsat o impresie bună în primele sale zece minute pentru Farul. La Tulcea, a lipsit Sergiu Scărlătescu, titularul postului de mijlocaș dreapta, care a suferit, pe finalul săptămânii trecute, o mică întindere la coapsă și a fost menajat. Se estimează însă că Sergiu va fi apt de joc pentru meciul de sâmbătă, de la Constanța, cu FC Snagov, care începe la ora 11. „Ne așteptam la un meci greu la Tulcea, pentru că Delta e o echipă care joacă bine acasă. Am încercat să o ținem departe de poarta noastră, dar în prima repriză nu prea ne-a reușit acest lucru. În partea secundă însă, ne-am impus jocul și am obținut un rezultat favorabil, care cred că este echitabil. Am crezut în victorie, dar e bun și acest egal. Chiar vorbeam cu băieții la pauză și le-am zis că putem întoarce scorul. Dacă nu credeam, nu mai ieșeam pe teren” Liviu Ștefan, căpitanul Farului