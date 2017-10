FC Farul: Giani Nedelcu, supărat foc pe Peniu

10

Istorie

ma tot uit pe variantele online ale ziarelor constantene,sectia sport si vad 10 de comentarii denegratorii la adresa Viitorului Cta si a lui Paul Peniu , Gh Hagi etc. Pai oamenii astia 2 au dus Farul pe culmile acelea despre care scrieti.Paul Peniu a fost 10 ani jucator la Farul si este adulat de mii de Constanteni pentru ceea ce a facut pt acest club.Timpul a trecut si prietenia dintre el si Hagi,cunostintele in materie fotbalistica si iubirea pentru acest sport l-au facut presedinte al clubului viitorul constanta. De ce injurati acest om care a vrut numai binele Farului atati 10 de ani si acum a ajuns la alta echipa? Creierul vostru tinerel nu poate sa conceapa ca in momentul de fata FC FARUL CONSTANTA este 0 barat?? De ce nu sunteti realisti?De ce injurati ca la usa cortului?Mai bine ii rugati sa ajute si farul sa nu pice in C,sa se desfiinteze etc. Nu pot intelege ce e in creierul vostru mic si atrofiat. Voi nu sunteti suporteri mai baieti,sunteti niste ciobani inculti fara viitor,jegul societatii,laturile romaniei. In rest,numai de bine