În campionatul 2010/2011

FC Farul, echipă de sacrificiu

Patronul clubului, Giani Nedelcu, a spus că, având în vedere problemele financiare ale echipei, obiectivul din sezonul trecut a fost „să nu ne distrugem“.Potrivit lui Nedelcu, restan-țele financiare către foștii jucători au împiedicat Farul să facă performanță în campio-natul 2010 / 2011. Ocuparea locului 13 în Liga a II-a (prima poziție deasupra liniei retro-gradării) a devenit astfel cea mai slabă clasare din istoria clubului.„Echipa din sezonul trecut a fost una de sacrificiu. Clubul avea datorii la foștii jucători mai mari de cel puțin șase ori față de ce trebuie să-i plătim actualei formații. Anul acesta, obiectivul a fost să nu ne distrugem. Am fost aproape singur și mi-a fost foarte greu. Am plătit 100.000 de euro și echipa a fost reafiliată, dar am atras atenția că nu va fi performanță, pentru că nu am putut mai mult, criza a venit și peste mine. Îi înțeleg pe suporteri, care iubesc clubul și e normal să-l înjure pe cel care îl conduce, dar și ei să mă înțeleagă pe mine. Cel puțin nu am făcut precum alții, care s-au dus o lună la o echipă, iar, când au văzut că purceaua e moartă în coteț, au dar bir cu fugiții. Am crezut apoi că voi fi ajutat și de alte firme, dar nu am reușit să aduc prea multe lângă mine. Sper ca acum să se schimbe situația. Puteam să fim și pe plus la bani, dacă ni se achita datoria veche de la Internațional Curtea de Argeș. Aveam în contul clubului încă 250.000 de euro”, a declarat Giani Nedelcu.Fără ingineriiPatronul Farului a arătat că, la ora actuală, datoriile clubului față de foști jucători se ridică la 58.000 de euro (scăzând de la 480.000 de euro). În plus, clubul a câștigat un proces cu Chico, Ne-delcu punctând că atacantul portu-ghez a plecat de la Farul înainte de a deveni liber de contract. Giani a mai spus că Farul putea apela la diverse inginerii pentru a scăpa de datorii, dar nu a îmbrățișat această soluție, întrucât, chiar dacă rămânea curat, clubul pierdea timp de trei ani dreptul de promovare. Insolvența nu puneîn pericol licențaȘeful clubului constănțean a dezvăluit că Farul nu e în pericol să nu primească licența pentru sezonul 2011 / 2012 din pricina faptului că este în insolvență, așa cum a pățit FC Bihor. „Cele două cazuri nu sunt simi-lare. FC Bihor este în insolvență de un an și a acumulat alte datorii. La Farul nu e așa. Noi am respec-tat termenele de plată, ba chiar am achitat în avans banii, pe șase luni, ca o măsură de siguranță, pentru a fi degrevați de unele plăți la începutul campionatului viitor”, a spus Nedelcu.Marian BOCAI