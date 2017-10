FC Farul, decimată de accidentări şi suspendări

În ajunul meciului cu Gloria Buzău

FC Farul, decimată de accidentări și suspendări

FC Farul a susținut, ieri, un nou antrenament, în vederea meciului de la Buzău, cu Gloria. De parcă presiunea rezultatului nu ar fi fost de ajuns, „marinarii” neavând voie să obțină alt rezultat în afara victoriei, tehnicienii au parte și de bătăi de cap suplimentare. Griji mari pentru antrenorul Farului, Marian Pană, care a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că se confruntă cu proble-me de efectiv înaintea partidei de la Buzău. „Avem trei suspendați: Ciobanu, Liviu Ștefan și Paraschiv, un accidentat: Neagoe și, în plus, trei răciți: Barbu, Sandu și Călin. Este prima oară în acest sezon când ne confruntăm cu asemenea probleme. Sper însă să depășim acest moment delicat. Aceasta fiind situația, la Buzău vor juca cei care nu au făcut-o până acum. Am încre-dere în cei care vor intra pe teren că vor reuși să se ridice la înălțimea așteptărilor”, a spus Pană. Este clar că, în condițiile date, misiunea „marinarilor” va deveni și mai grea în această depla-sare, de unde trebuie să se întoarcă cu toate cele trei puncte. Cum poate căpăta valoare punctul cu Delta Pană își monitorizează extrem de strict elevii la antrenamente, fiind conștient de faptul că greșelile comise la Buftea, cu Dinamo II, nu mai trebuie repetate. „În ciuda acestor probleme de efectiv, suntem obligați să facem un meci foarte bun, care să ne permită să ne atingem obiectivul propus. N-avem alternativă pentru a urca în clasament decât victoria. Am avut ce învăța din înfrângerea cu Dinamo II. Punctul obținut cu Delta Tulcea este important pentru noi, însă el va căpăta valoare doar dacă va fi urmat de o victorie. Suporterii așteaptă de la noi să câștigăm și în deplasare. Din diverse motive, nu am reușit acest lucru până acum, însă îmi doresc foarte mult ca de data aceasta să dăm lovitura”, a precizat tehnicianul alb-albaștrilor. Partida Gloria Buzău - FC Farul este programată sâmbătă, 5 noiembrie, de la ora 12.00, în cadrul etapei a XII-a a Ligii a II-a, Seria I.