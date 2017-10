FC Farul caută soluţii pentru supravieţuire

FC Farul caută soluții pentru supraviețuire

Oficialii Farului s-au întâlnit, marți seară, la Constanța, cu reprezentanți ai autorităților locale și ai mediului de afaceri, purtând o nouă rundă de negocieri privind viitorul clubului. Cu securea deasupra capului, FC Farul caută cu disperare soluții de supraviețuire. Perspectiva e sumbră, putându-se ajunge și la dezafilierea actualului club. Singura variantă care are sorți de izbândă este implicarea locală (instituții publice și companii private cu potențial financiar). Marți seară, patru reprezentanți ai Farului (inclusiv cei doi patroni) au purtat tratative cu reprezentanți ai administrației județene și ai mediului constănțean de afaceri. Potrivit unor surse apropiate Farului, s-ar fi avansat cerința ca actualul patronat să dețină 51 la sută din club (procent care ar fi încins puțin spiritele), dar, în noua structură de conducere, s-ar fi propus ca hotărârile să se ia cu 75 la sută. Pragul minim de contribuție financiară pentru a intra în Consiliul Director ar urma să fie de 50.000 de euro. Nu vor să înceapă din „județ” În ce privește clubul, se caută soluții pentru evitarea unei structuri nou-afiliate, care trebuie înscrisă în ultima categorie competițională a fotbalului românesc și care nu poate promova în Liga 1 decât după trei ani. Varianta susținută, studiată și pe care s-ar vrea să se meargă ar fi preluarea unei echipe de Liga a III-a, care să joace pe locul Farului în Liga a II-a, astfel încât noua formație să aibă drept imediat de promovare. Echipa în cauză ar fi una din zona Moldovei, care nu are resurse să continue activitatea. În primă fază, buget de menținere în campionat Marți seară, s-ar fi discutat și despre bugetul pentru sezonul 2010/2011 al Ligii a II-a, care ar trebui să se ridice la un milion de euro, sumă în măsură să asigure menținerea echipei în campionat. S-a vorbit însă și că, dacă, printr-o conjunctură favorabilă, formația ar ajunge în apropierea locurilor fruntașe și ar prinde un culoar favorabil, bugetul să poată fi suplimentat, pentru promovare. Chiar și dacă, să zicem, toate aceste probleme și-ar găsi rezolvarea, rămâne totuși o piedică deloc de neglijat: lotul de jucători. Cu cine se va evolua în campionat, pentru că Farul nu mai are fotbaliști la ora actuală? Oficialii constănțeni nu ar privi însă aceasta ca pe un impediment major, punându-și speranțe și în eventuala implicare a lui Petre Grigoraș, care, dacă ar fi numit antrenor principal, ar urma să aducă și unii jucători. Rămâne de văzut însă dacă și cum se va scăpa de acest neajuns. Întrunirea de marți seară s-ar fi încheiat, se spune, cu un acord, cele două părți bătând palma. Ieri însă, au apărut zvonuri cum că ar fi intervenit neînțelegeri vizavi de cele discutate.