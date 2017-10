FC Farul / Cantonamentul montan începe pe 18 iulie

1

farul

inseamna ca nu sunt bani deloc.auzi la ei,turneu in zona bucurestiului...otopeni,urziceni,branesti..cred ca cele 12 zile vor fi in muntii...dobrogei.vor sta cu cortul si se vor antrena fugarind oile.acum cativa ani mergeam in austria,germania,ungaria si acum in zona...bucurestiului.