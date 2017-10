FC Farul, cantonament la Poiana Braşov şi meciuri amicale în Turcia

FC Farul, cantonament la Poiana Brașov și meciuri amicale în Turcia

FC Farul și-a stabilit programul de pregătire din perioada de iarnă. Pe „marinari” îi așteaptă antrenamente de fortificare, la munte, dar și meciuri de verificare, în stagiul din Turcia. Pentru fotbaliștii de la FC Farul, vacanța de iarnă se va încheia pe 11 ianuarie, zi în care este programată reunirea lotului, la stadion. Jucătorii antrenați de Ștefan Stoica și Vasile Mănăilă se vor pregăti câteva zile la Constanța, iar pe 17 ianuarie, vor pleca într-un cantonament de o săptămână la Poiana Brașov, cartierul general urmând a fi instalat la Complexul Olimpic. După revenirea de la munte, „marinarii” vor avea parte de un nou stagiu, de o săptămână, de pregătire la malul mării, iar cel de-al doilea cantonament al iernii, de zece zile, va avea loc în Turcia. Aici, Farul va susține mai multe partide amicale, perfectate fiind testele cu Gyeongnam (31 ianuarie), FK Mogren (2 februarie), ZORK Napredak (4 februarie) și Lokomotiv Plovdiv (6 februarie). v v v Noul manager general al Farului, Vicențiu Iorgulescu, a declarat că este la curent cu situația de la club și că își dorește să pună umărul la revenirea echipei în primul eșalon. „Am ales să vin la Constanța pentru că mă leagă multe atât de oraș, cât și de această echipă. Nu trăiesc din fotbal, așa că nu s-a pus problema financiară, ci mi-am dorit să-mi ajut prietenii și să pun umărul la revenirea echipei în prima ligă. Am avut performanțe la FC Național și, chiar dacă nu pot spune că le știu pe toate, am experiența necesară pentru a îndeplini funcția de manager general. Cunosc bine situația de la club, mai ales că am fost aproape de echipă în ultimul an. De altfel, m-am ocupat de cantonamentul efectuat în vară, în Italia”, a spus Vicențiu Iorgulescu. El este așteptat, astăzi, la Constanța, pentru prima zi de muncă în noua funcție. v v v Antrenorul secund al Farului, Vasile Mănăilă, este un tehnician respectat de publicul constănțean. El îi cunoaște bine pe mulți dintre componenții lotului, Alexandru Mățel și Cosmin Matei trecându-i prin mână în perioada junioratului. „Am lucrat la Farul cu mare parte dintre jucători și i-aș aminti, în primul rând, pe căpitanul de echipă, Mățel, și pe Matei, care au lucrat cu mine cel puțin doi ani. Am început colaborarea cu Ștefan Stoica acum trei ani, când am preluat pe Gloria Buzău. Am salvat echipa de la retrogradare, am venit la Internațional și am promovat și acum viața mă aduce din nou acasă, la Constanța. Ne dorim să readucem Farul acolo unde îi este locul, în Liga I”, a spus Mănăilă. v v v Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a anunțat că, în situația în care criza financiară va continua, va propune reducerea numărului de echipe din Liga I, de la 18 la 16. „30-40% din toate cluburile din România sunt deja la pământ din punct de vedere financiar. De când sunt eu n-am mai întâlnit așa ceva. Dacă va mai fi criza asta nenorocită, mă gândesc să-i propun președintelui FRF, Mircea Sandu, după ce iau aprobarea Adunării Generale, să reducem numărul de echipe la 16", a declarat Dragomir.