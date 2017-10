„Marinarii”, la prima victorie în actualul campionat

FC Farul, ca-n vremurile bune: 3-0 cu Delta Tulcea

După două înfrângeri consecutive în campionat, FC Farul a reușit, sâmbătă, să se impună în fața Deltei Tulcea, pe teren propriu, scor 3-0 (1-0), în etapa a III-a a Ligii II, reușind astfel să obțină primele trei puncte din acest sezon.FC Farul a arătat, sâmbătă, o nouă față, în confruntarea cu Delta Tulcea, reușind să învingă la scor categoric una din echipele care luptă pentru promovare în acest campionat.Oaspeții au avut un debut de joc nefericit, portarul Stoicescu fiind eliminat încă din minutul 5, pentru că a jucat mingea cu mâna în afara careului. Rămasă în 10 oameni, Delta Tulcea și-a „betonat” apărarea, însă a cedat la sfârșitul primei reprize, S. Popescu deschizând scorul în min. 44.În repriza a doua, avantajul Farului s-a mărit cu încă două goluri, protagonist fiind Sorin Chițu (min. 69, 83).„Am întâlnit o echipă care se bate la promovare, din fericire pentru noi, meciul s-a terminat 3-0, iar pe final am mai avut câteva ocazii, pe care jucătorii noștri nu le-au mai finalizat. Felicit jucătorii pentru atitudine și dăruire și sper să continuăm pe aceeași linie ascendentă. Cred că jocul nostru este în urcare și sper să facem fericiți oamenii care vin la stadion să ne susțină”, a spus antrenorul secund FC Farul, Ion Barbu.FC Farul: Curcă, Băjan (min. 81, Coteanu), Stegaru, Sandu, Săceanu, Bîrlădeanu, Buzea, Ghenciu (min. 66, D. Popa), S. Chițu, Popescu, Matei (min. 23, Ivanovici). Rezerve: Neagu, Țabără, Nițescu, Stoianof.Matei accidentatÎn minutul 23, am consemnat un eveniment neplăcut pentru FC Farul, M. Matei fiind accidentat și înlocuit cu P. Ivanovici.„Am înțeles că Matei are o contractură musculară, dar vom afla în curând verdictul medicilor”, a explicat Barbu.Plățile la ziPreședintele FC Farul, Marcel Lică, a anunțat că toate plățile jucătorilor și a salariaților sunt la zi, motiv pentru care jucătorii vor trebui să se concentreze numai pe eficiența din teren.„Băieții au toate motivele să se concentreze numai pe joc, deoarece sunt cu drepturile financiare la zi atât jucătorii, cât și toți salariații clubului. Finanțatorii Farului au făcut eforturi considerabile ca să fie liniște la echipă”, a declarat președintele Marcel Lică.Următoarea partidă pentru FC Farul va avea loc vineri, 21 septembrie, de la ora 15.00, în deplasare, contra celor de la FC Botoșani.