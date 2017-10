FC Farul aşteaptă pe Viitorul cu garnitura completă

Derby dobrogean în Seria I a Ligii a II-a

FC Farul așteaptă pe Viitorul cu garnitura completă

Ştire online publicată Vineri, 26 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

FC Farul dispută astăzi, de la ora 19.30, prima partidă în fața propriilor suporteri în noul sezon al Ligii a II-a. „Marinarii” au o misiune dificilă, în fața liderei Seriei I, Viitorul.O victorie a Farului în meciul de azi le-ar da încredere elevilor lui Marian Pană că pot contabiliza rezultate deosebite de-acum înainte.„Ne așteaptă un joc dificil, în fața unei echipe puternice. Totuși, în ciuda faptului că la Viitorul se simte un aer de performanță, consider că prima șansă o avem noi, fiindcă suntem echipa mai matură. Nu există nicio problemă de lot, efectivul Farului este complet”, a declarat Pană, la confe-rința de presă de ieri, desfășurată la sediul clubului.Tehnicianul este de părere că, în Seria I a Ligii a II-a, sunt multe echipe valoroase, însă cea mai bună este Delta Tulcea.Despre eliminarea rușinoasă din Cupa României, în fața formației Callatis Mangalia, Pană a precizat că, deși adversara a dominat jocul, ocaziile clare de gol le-au avut elevii săi: „Este păcat că am pierdut și am fost eliminați prematur din Cupă, mai ales că am avut destule oportunități de a marca”.„Importante sunt cele trei puncte“Doi dintre fotbaliștii Farului, prezenți la conferința de presă de ieri, Ștefan Ciobanu și Valentin Sandu, și-au exprimat convingerea că „marinarii” pot tranșa soarta derby-ului dobro-gean de astăzi în favoarea lor.„Orgolii sunt la fiecare meci, este firesc să fie așa. Eu îmi doresc să marchez meci de meci, sper să o fac și acum, însă acest aspect contează mai puțin. Mai importante sunt cele trei puncte puse în joc”, a spus Ciobanu.„Este primul derby local pentru mine și sper să-mi ajut colegii să câștigăm această confruntare. Rămâne de văzut care dintre cele două formații va ieși învingătoare, fiecare are șansa sa”, a adăugat V. Sandu.Biletele de intrare la meciul Farul - Viitorul costă 5, respectiv 10 lei și sunt puse în vânzare astăzi, după prânz.Marian NEDELEA