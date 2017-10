FC Farul aşteaptă golurile lui Pătulea

FC Farul așteaptă golurile lui Pătulea

Ştire online publicată Marţi, 30 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După cele două rezultate de egalitate (1-1 la Bacău și 0-0, acasă, cu Viitorul), fotbaliștii Farului privesc acum spre următorul meci, din deplasare, cu CS Otopeni, care va avea loc sâmbătă, de la ora 11.00.Dorința de victorie a elevilor lui Marian Pană în meciul de la Otopeni este uriașă. Aseară, începând cu ora 17.30, pe stadionul „Farul”, era forfotă mare, „marinarii” antrenându-se în vederea partidei de sâmbătă. A fost singurul antrenament al constănțenilor pe ziua de ieri.La finele sesiunii, antrenorul Farului, Marian Pană, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că are mare încredere în atacantul Adrian Pătulea, pe care îl așteaptă să „spargă gheața”.„Dacă nu mi-l doream pe Pătulea, nu îl aduceam aici. Este un jucător valoros. Vor veni și golurile din partea lui, veți vedea!”, a spus tehnicianul.Pană spune că pe jucătorii săi îi așteaptă o misiune dificilă la Otopeni: „Va fi greu, dar scopul nostru este să câștigăm și să bifăm prima victorie în acest sezon. Am discutat cu băieții, știe fiecare ce are de făcut și am încredere în ei”.Iată și programul echipei în următoarea perioadă: astăzi - două antrenamente (ora 11 și ora 18), mâine - un antrenament (ora 11), joi - un antrenament (ora 11), vineri - un antrenament (ora 11).Marian NEDELEA