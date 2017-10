FC Farul are trecut şi prezent, viitorul este însă incert

FC Farul are trecut și prezent, viitorul este însă incert

Autoritățile locale prezintă, astăzi, într-o conferință de presă, rezultatul negocierilor purtate timp de mai multe zile cu patronii FC Farul. La aceeași întâlnire, DSJ Constanța își va prezenta poziția în legătură cu baza sportivă a clubului. Direcția pentru Sport a județului Constanța și Consiliul Județean Constanța organizează astăzi, de la ora 11, la Restaurantul „Sport”, o conferință de presă intitulată „FC Farul, prezent și viitor”. Potrivit Elenei Frîncu, directorul executiv al DSJ, conferința își propune să explice cum au decurs discuțiile între autoritățile locale și con-ducerea FC Farul în privința eventualei implicări la club a administrației județene, dar și să prezinte situația bazei sportive a Farului. „Giani Nedelcu a spus că nu poate să vină“ „Între 5 și 9 iulie, au avut loc mai multe runde de negocieri între Consiliul Județean Constanța și patronatul FC Farul. Vicepre-ședintele CJC Cristinel Dragomir va prezenta mâine (n.n. - astăzi) concluziile acestor discuții, iar eu voi face cunoscută poziția Direcției în privința bazei materiale a clubului. În calitatea pe care o am, de administrator al patrimoniului statului în teritoriu și conform legilor, am înaintat actele pentru ca baza sportivă a FC Farul să fie preluată de Consiliul Județean. Am acceptul verbal al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret și al Federației Române de Fotbal. La conferință l-am invitat și pe Giani Nedelcu, patronul FC Farul, care a spus însă că nu poate să vină, având unele probleme la Brăila. Vor fi prezenți însă mai mulți antrenori de la Centrul de copii al Farului, care au câteva lucruri de spus”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena Frîncu. Inimi însângerate FC Farul se află într-o situație deznădăjduită. După toate semnele, tratativele dintre administrația locală și șefii clubului nu au dus la niciun rezultat, patronii Farului nereușind să găsească o soluție viabilă pentru înființarea unui nou club, întrucât, oricum ar întoarce-o, nu pot scăpa de datoriile actualului Farul. Pe 28 iunie, Tribunalul Constanța a dispus deschiderea procedurii de insolvență împotriva clubului, care, în condițiile de față, are mari șanse să fie declarat falimentar. Perspectiva dispariției Farului și, odată cu el, a unei istorii de 90 de ani le sângerează inima suporterilor „marinarilor”, care au pus atâta suferință, atâta suflet, patimă, bucurii și durere în două culori, alb și albastru, într-o siglă și într-un nume, Farul. I-au dedicat timpul lor liber, banii lor, sănătatea lor. Iar acum, dacă nu se va găsi cât mai rapid o soluție, suporterii pot asista la moartea clubului. Fanii vor să împiedice însă pe toate căile ca Farul să-și dea duhul. Conferința de presă de astăzi nu i-a lăsat indiferenți, urmând să fie prezenți și ei în focul evenimentelor. „Liga Suporterilor Constănțeni face un apel disperat către toți suporterii fariști, să fie prezenți luni (n.n. - astăzi), la ora 10,30, la Sala Sporturilor, pentru a putea pleca de acolo împreună la conferința de presă. Veniți îmbrăcați în tricouri cu Farul sau în alb-albastru. Pentru noi, acțiunea se va desfășura sub deviza «Salvați Farul!»”, se precizează într-un comunicat al LSC. „Luptați pentru Farul!“ Un apel către constănțeni a făcut și fostul căpitan al Farului, Alexandru Mățel, acum la Astra. „Mi-ar părea foarte rău ca Farul să se desființeze. Este clubul unde m-am lansat și unde am crescut ca fotbalist și va rămâne tot timpul în inima mea. Din păcate, în situația actuală nu mai puteam rămâne la Farul. Constănțenii trebuie să lupte pentru Farul, să nu-l lase să moară!”, a fost mesajul lui Mățel.