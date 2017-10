FC Farul ameninţă că se va adresa justiţiei, dacă i se va lua baza sportivă

Giani se dă cocoș

FC Farul amenință că se va adresa justiției, dacă i se va lua baza sportivă

Deși clubul constănțean e pe marginea prăpastiei, patronul grupării, Giani Nedelcu, a anunțat că intenționează să continue activitatea. Rămâne de văzut în cel fel însă, pentru că Farului i s-au închis toate portițele de scăpare, iar falimentul e aproape. Fotbalul constănțean are doi poli de interes, în acest moment. Pe de o parte, vorbim de FC Farul, club cu o istorie de 90 de ani în spate, dar care e pe cale de dispariție, iar, pe de altă parte, a apărut varianta unui nou club, ca reprezentant al Constanței, pe care vor să-l înființeze autoritățile locale și care să fuzioneze apoi cu o altă echipă (se vorbește de Săgeata Stejaru), pentru a putea juca în Liga a II-a. „S-ar putea să nu apară Hotărârea de Guvern” FC Farul e într-o situație disperată. Tribunalul Constanța a dispus deschiderea procedurii de insolvență (procesul urmând a se încheia, foarte probabil, cu falimentul clubului); lot de jucători nu mai există, toți fotbaliștii fiind declarați liberi de contract (mulți găsindu-și deja echipe); Farul nu mai are dreptul să efectueze transferuri și nicio echipă nu-i va fi programată în campionat; la club e vid organizatoric și activitatea e aproape moartă, pe mai multe uși fiind puse sigilii; datoriile apasă greu și nu le permit patronilor clubului niciun artificiu (vreo fuziune cu un alt club care să poarte în nume particula Farul). Practic, Farul abia mai respiră. În plus, DSJ Constanța a demarat procedurile pentru ca baza sportivă să-i fie luată Farului și să-i fie dată în folosință gratuită comunității locale. Totuși, chiar și în această situație critică, fără ieșire, patronul Farului, Giani Nedelcu, se ține tare și anunță că nu renunță. „Într-o formă sau alta, noi vom continua. Încă nu știm cum, vom vedea. Oricum, e clar că, dacă se va hotărî să ni se ia stadionul, ne vom adresa justiției, atacând Hotărârea de Guvern, când va apărea. S-ar putea însă să nu apară”, a declarat Nedelcu, pentru „Cuget Liber”. Surse juridice spun însă că această eventuală acțiune a lui Nedelcu e sortită din start eșecului, întrucât, prin faptul că nu a îngrijit baza sportivă, a încălcat contractul de folosință gratuită. „Datoriile lor, mai mari ca ale noastre” Autoritățile locale au anunțat, luni, eșecul tratativelor cu patronatul FC Farul, însă Nedelcu spune că nu este el de vină că discuțiile nu s-au concretizat. „Noi vrem să facem ceva, dar depinde de legislație, nu de noi”, a spus patronul FC Farul, care nu înțelege de ce comunitatea locală tratează cu Săgeata Stejaru, și nu cu el, în condițiile în care „s-ar putea ca datoriile Săgeții să fie mai mari decât cele ale FC Farul, pentru că cei care au finanțat până acum echipa din județul Tulcea au făcut-o împrumutând clubul”. Cristinel Dragomir, vicepre-ședinte al Consiliului Județean, a anunțat că, la ora actuală, FC Farul are datorii de peste 100 de miliarde de lei vechi (aproximativ 2,5 milioane de euro). Din informațiile noastre, suma este însă mult mai mică, în jur de 1 milion de euro, dintre care jumătate se acoperă din cei 450.000 de euro care mai sunt de intrat în club de la FC Vaslui și Internațional Curtea de Argeș. Giani Nedelcu avansează o altă valoare a datoriilor actuale ale FC Farul: puțin peste 600.000 de euro. „Datoriile sunt următoarele: 170.000 de euro către jucători, aproximativ 16 miliarde de lei vechi dări către stat, 800 milioane de lei vechi la RAJA (n.n. - de pe urma căreia clubul a intrat în insolvență), 500 milioane de lei vechi la personalul de întreținere și la antrenorii de la centrul de copii și juniori (la TESA am mai dat) și 1,2 miliarde de lei vechi la căldură”, ne-a spus Giani Nedelcu. S-au înțeles cu Săgeata? Surse neoficiale susțin că, 99 la sută, autoritățile locale vor efectua tranzacția cu Săgeata Stejaru, cele două părți înțelegându-se. Aseară, urma să aibă loc ultima întâlnire, pentru a se bate palma.