FC Farul, ambiţie uriaşă de a bate pe Viitorul

FC Farul, ambiție uriașă de a bate pe Viitorul

Aflate în lupta pentru promovarea în Liga I, cele mai bune cluburi ale județului, FC Farul și FC Viitorul, au continuat, ieri, războiul psihologic de la distanță. Presiunea creată în aceste zile în jurul derby-ului FC Farul - Viitorul i-a speriat pe ambii antrenori, Viorel Tănase, respectiv Cătălin Anghel, care le-au cerut jucătorilor să ignore declarațiile din presă ale conducătorilor și să se concentreze exclusiv asupra adversarilor. Pentru antrenorul Farului, jocul de sâmbătă, cu FC Viitorul, este mai mult decât un simplu meci al orgoliilor, mai ales că formația sa este obligată să câștige, pentru că fiecare punct poate fi decisiv la finalul campionatului, atunci când „marinarii” speră să revină în Liga I. „Pentru mine și echipa mea, jocul cu FC Viitorul este mai mult decât un simplu derby. Acest joc este o finală din care îmi doresc să ieșim cu un rezultat pozitiv. Viitorul are și puncte slabe, pe care sper să le putem specula la maximum, astfel încât, la final, să ne facem suporterii fericiți. Le-am cerut jucătorilor mei să nu citească presa și să nu dea declarații, nu este treaba noastră să vorbim în aceste zile. Datoria noastră este să ne antrenăm bine și să câștigăm fiecare meci. Am pregătit jocul cu foarte mare atenție. Niciodată nu am pregătit un meci la egal, pentru că îmi doresc mereu să câștig și sper ca la meciul cu FC Viitorul echipa mea să dea dovadă de motivația și de spiritul de sacrificiu pe care am vrut să îl implementez la echipă încă din prima zi când am venit la FC Farul”, a declarat antrenorul Viorel Tănase. De partea cealaltă, antrenorul Viitorului a declarat că la meciul cu Farul echipa sa va renunța la spectacol și se va concentra pe obținerea celor trei puncte, mai ales că, în cazul în care va pierde sâmbătă, iar Săgeata Năvodari se va impune la Giurgiu, Viitorul va ceda poziția de lider în Seria I. „Sper ca starea de tensiune din jurul partidei de sâmbătă să nu se resimtă și în vestiar. Atât tehnico-tactic, cât și mental, suntem pregătiți să câștigăm acest meci. Cel mai mult contează cele trei puncte și mi-ar plăcea să câștigăm indiferent că jocul va fi mai mult sau mai puțin spectaculos. După trei cuvinte trebuie să ne ghidăm sâmbătă: încredere, convingere în ceea ce facem și atitudine. Dacă vom avea aceste trei lucruri, va fi bine pentru noi”, a declarat Cătălin Anghel. Tehnicianul nu se va putea baza pe serviciile fotbaliștilor Bejan (suspendat), Albu și Cristea, care vin după accidentări și încă nu pot face antrenamente alături de coechipieri. Suporterii care nu vor putea să vadă meciul din tribunele stadionului „Orășenesc” din Ovidiu vor avea ocazia să urmărească meciul dintre FC Viitorul și FC Farul la televizor, în direct la Digi Sport, cu începere de la ora 13.30.