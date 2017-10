FC Farul a spulberat-o pe Chindia şi a scăpat de locul retrogradabil / Galerie foto

FC Farul a spulberat-o pe Chindia și a scăpat de locul retrogradabil / Galerie foto

FC Farul a reușit să obțină, sâmbătă, a treia victorie consecutivă, după 4-1 cu Chindia Târgoviște, pe stadionul „Farul“. Grație acestui rezultat, echipa condusă de Ion Răuță a ieșit din zona retrogradabilă a Seriei I, pe care a ocupat-o timp de mai bine de jumătate de an, urcând pe locul 10 în clasamentul Ligii a II-a. În etapa a XXVI-a, sâmbătă, FC Farul a învins categoric pe Chindia Târgoviște, scor 4-1 (1-1). Golurile au fost marcate de Sorin Chițu (min. 5, 58), Călințaru (min. 62) și Băjan (min. 88) pentru Farul, respectiv Honciu (min. 23), pentru Chindia. La finalul meciului, antrenorul „marinarilor”, Ion Răuță, a ținut să-și felicite jucătorii pentru evoluțiile bune din ultimele meciuri. „Felicit echipa pentru joc și pentru tot ce a făcut în ultimele trei meciuri. Știam că partida cu Chindia va fi grea. Am avut probleme de lot, dar nu am vrut să le fac publice. Ne-am chinuit să recuperăm jucătorii după meciul de la Buftea. Unii au jucat răciți, dar au făcut-o destul de bine. Din păcate, nu am reușit să îl re-cuperăm pe Stoianof și a trebuit să jucăm cu un singur vârf de atac. Am obținut trei puncte foarte importante care ne cresc șansele de salvare cu peste 50 la sută”, a declarat antrenorul Ion Răuță.Ghinion pentru Farul în prima reprizăMeciul cu Chindia a fost unul încărcat de momente dificile pentru „alb-albaștri”, mai ales în prima parte a jocului. După 19 minute de la fluierul de start, portarul George Curcă nu a mai putut continua, datorită unei accidentări, și a fost înlocuit cu Neagu, care, intrat de numai cinci minute, s-a rănit și el destul de grav, la faza golului de 1-1, ciocnindu-se violent de bară. În urma acestui eveniment neplăcut, jocul a fost oprit 10 minute, timp în care portarul de rezervă a primit îngrijiri medicale. În acel moment, Răuță se vedea nevoit să introducă în poartă un jucător de câmp, însă nu a fost cazul, pentru că Neagu a revenit eroic între buturi, bandajat la gură.„Am avut ghinion că s-a accidentat și George Curcă, iar Neagu imediat după ce a intrat s-a accidentat și el. A jucat cu un dinte spart, a fost aproape de o comoție”, ne-a mai spus Răuță. În minutul 70, FC Farul a rămas în 10 oameni, Buzea primind al doilea galben, însă numărul jucătorilor de pe teren s-a echilibrat zece minute mai târziu, când Șerban a acumulat și el al doilea galben. FC Farul a jucat în următoarea formulă: Curcă (Vl. Neagu, min 19) - Băjan, Buzea, I. Popescu, Nițescu - Ivanovici, Săceanu (Țabără, min. 69), B. Nicola, Sg. Popescu, Călințaru - S. Chițu (Igiroșanu, min 90+2). După încheierea meciului, su-porterii Farului au continuat seria acțiunilor de sensibilizare a opiniei publice, prin care se dorește atragerea atenției asupra situației dra-matice în care se află Farul. Următorul miting este programat vineri, în fața Prefecturii Constanța.Cheia succesului: discuțiile individualePentru Farul, rețeta reușitelor din ultimele partide a fost, în opinia an-trenorului principal, seria de discuții în parte cu fiecare jucător, care au dus la îmbunătățirea moralului acestora și, implicit, a performanțelor din jocurile oficiale. „Discuțiile individuale cu fiecare jucător au ajutat foarte mult la ultimele evoluții. Am încercat să lucrăm la psihicul lor, să aibă în- credere în ei că pot mai mult decât au arătat până acum. Consider că nu suntem salvați. Trebuie să jucăm la victorie fiecare meci rămas”, a explicat tehnicianul Farului. Runda următoare, FC Farul va juca, sâmbătă, 18 mai, cu CSM Unirea Slo-bozia, în deplasare.