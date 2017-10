FC Farul a smuls un punct în thriller-ul de la Botoşani

1

Determinarea jucatorilor faristi a fost buna

Mi-a placut determinarea jucatorilor nostri si faptul ca au revenit de fiecare data cand eram condusi de FC Botosani marcand 4 goluri, ultimul gol marcat de rechini in ultimul minut de Petre Ivanovici :) Cat despre Cornel Cernea, as vrea sa cred ca are deja concurenta pe postul de portar al Farului si ca nu cantareste greu titularizarea sa, doar pentru ca nu a primit gol de la Raul in meciul cu Real Madrid ci doar un autogol de la Banel in perioada cand juca la Steaua. Un portar care are concurenta mare pe postul sau, da mai mult randament, vezi cazul lui Iker Casilias concurent cu Valdez, Reina sau cu David de Gea la nationala :) Fortza Farul, dati ocazie si celorlalti portari de la FC Farul 1920 Constanta sa joace !!!