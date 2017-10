FC Farul a retrogradat, matematic, în Liga a III-a

6

Farul

Domnule Bosanceanu sunteti principalul vinovat pentru situatia in care se afla Farul . Sa va fie rusine . Aveti noroc pentru ca detineti un ziar si aveti bani . Acesta este motivul pentru care lumea crede ca dumneavoastra nu aveti nici o vina pentru situatia in care este Farul acuma . Dar poate intr-o zi va iesi tot adevarul la suprafata si in ciuda dorintei dumneavoastra de a desfiinta Farul o sa ne ridicam si vom invinge toti oamenii care au facut si au vrut raul acestei echipe . Sunt un simplu suporter dar am facut tot ce a fost posibil sa ajut Farul atat cat am avut posibilitatea . Nu am tendinta sa urasc oamenii dar pentru raul pe care ai decis sa il faci acestei echipe esti primul om pe care il urasc .