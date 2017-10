FC Farul a renunţat la Dumitru Copil

10

Clubul nostru moare..dar pe cine drq mai doare??????

toata lumea striga...bosanceanu sa plece bosanceanu si acum plangeti..omu ala a tinut echipa in B... de bine de rau cu el la timona ca sa zic asa am jucat in A.cand a plecat el si a venit cablagiul asta de bucuresti, tigan tarabagiu...a falimentat alte echipe si asta face cu Farul.in zilele anterioare a scris intr-un articol baiatul asta ca andronic ala e venit de la cfr II. acum nu tre sa ne varsam amarul pe el copilul nu are nici o vina pt ce fac Lica & Giani. Eu propun tot returul sa-l huiduim pe Tanase pt tradarea cu Gueye si sa-l chemam acasa pe SINGURUL ANTRENOR DIN ROMANIA CARE IUBESTE FARUL... PETRE GRIGORAS ! A DECLARAT RECENT CA FARUL ESTE ECHIPA LUI DE SUFLET SI ALATURI DE EL AM FOST FERICITI SUNT SIGUR CA AR VENI ACASA DACA I S-AR OFERII UN CONTRACT CARE AR TREBUII SA FIE IN ALB SI PE VIATA. SA FIE LASAT CA FERGIE LA UNITED SA FACA TREABA SI SA NE DUCA SUS IN ROMANIA LA FEL CUM A FACUT CU OTELUL SI PANDURII... FORZA FARUL ! UNICO AMOR !!! IAR PT MULTI DINTRE CEI CARE NU STITI BAIATUL ASTA PAHOMIE A STAT MULTI ANI IN GALERIE SI IUBESTE FARUL... IAR FAPTUL CA SCRIE DE FARUL ZI DE ZI E O DOVADA CLARA CA IUBESTE ACEST CLUB fatza de altii care s-au dat cu "viitorul nimanui" constanta via Ovidiu ....