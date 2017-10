FC Farul a remizat (2-2) în amicalul cu Săgeata

7

Viitorul are ziarul sau si anume Telegraf

Nu mai cere atentie si pe acest site, Ianis !!! Cati ani are FC Viitorul Ovidiu ??? In loc sa va faceti publicitate la TV, injurati pe celelalte forumuri pe FC Farul 1920 Constanta, fiindca voi nu aveti 90 de ani de existenta si vreti fortzat atentia celorlalti suporteri. Faristi adevarati raman langa Farul chiar si in liga 5-a, in timp ce suporterii pasageri, vin si pleaca cum bate vantu sau la ce echipa le ofera de baut !!!! Aveti ziarul si forumurile vostre in Telegraf si in celelalte 2-3 ziare bucurestene si in Presa din Ovidiu,laudati-va acolo performantele regelui Hagi si nu va mai laudati pe ziarul spornsor al Farului, Lauda de sine nu miroase a bine !!! Ai inteles Ianis ?