FC Farul a rămas fără finanţare

FC Farul a rămas fără finanțare

Principalul finanțator al FC Farul, Gheorghe Bosînceanu, și-a retras, vineri seară, sprijinul bănesc, renunțând, totodată, și la calitățile de membru în Consiliul Director și în Adunarea Generală ale clubului. În urmă cu o lună, la precedenta Adunarea Generală a Membrilor Fondatori, Gheorghe Bosînceanu își exprimase clar intenția de a nu mai finanța Farul, dacă nu se vor implică și alți factori la club. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, fostul oficial farist și-a dus la îndeplinire hotărârea, vineri seară, cu ocazia unei alte ședințe a Adunării Generale și a Consiliului Director, care a durat peste două ore. „Nu mai merg mai departe cu Farul. De unul singur nu pot să mai continuu și să obțin rezultatele pe care și le doresc constănțenii. Decizia mea e finală. Îmi retrag sprijinul financiar, dar renunț și la funcțiile din club. Practic, ies din fotbal. Îmi ajung nouă ani. Am luat echipa din Divizia B și îmi pare rău că am ajuns iar acolo. Am cheltuit o sumă foarte importantă din propriul buzunar. Sper ca cei care se vor implica să preia clubul și echipele sale și să le ducă mai departe. Sper ca stindardul alb-albastru al Farului să fluture în continuare în Constanța. Fotbalul merge mai departe. Sper ca Farul să joace doar un campionat în Liga a II-a, iar cei care se vor implica să obțină rezultate mai bune decât cele pe care clubul le-a obținut în perioada în care eu am asigurat suportul financiar principal”, a declarat Gheorghe Bosînceanu. Prin această retragere, Farul a rămas fără finanțare, urmând ca membrii Consiliului Director să identifice și să atragă alte surse financiare. În acest moment, cel puțin la nivel declarativ, doritori de a se implica bănește nu sunt. „Concret, răspunsurile au fost nu, dar nu pot să cunosc cât sunt de nu. Și eu am spus nu un an înainte de a veni la Farul”, a mai zis fostul finanțator al Farului. Gheorghe Bosînceanu a anunțat că cedează clubul gratis. Singura problemă care se discută și care ar putea face parte dintr-o eventuală înțelege a fostului finanțator principal cu cei care vin e cea a jucătorilor, care au fost puși toți pe lista de transferări. „Deciziile mele sunt cu fața la Farul, în interesul său. Nu am pretenții financiare. Toți jucătorii sunt ai clubului, dar au fost aduși de mine, cu banii mei. Aș fi naiv să cred însă că, prin vânzarea unora dintre fotbaliști, voi recupera mare lucru”, a spus Gheorghe Bosînceanu. La ședința de vineri seară, au fost prezenți și politicieni (membri ai clubului) și s-a discutat chiar de o inițiativă a unui proiect de hotărâre în Consiliile Municipal și Județean în sensul implicării celor două instituții în sprijinirea financiară a Farului. „Bineînțeles, noi știm foarte bine că grupurile PDL și PNL sunt în minoritate, dar speră să convingă pe acest subiect și consilieri PSD. Deocamdată, e o încercare, o inițiativă”, a punctat Gheorghe Bosînceanu. *** Spera la rezultate mai bune „Îmi reproșez că nu am obținut rezultate mai bune la Farul. La banii pe care i-am cheltuit aș fi sperat să fi obținut ceva mai mult. O finală și o semifinală de Cupă și trei sau patru clasări în prima jumătate a ierarhiei, cel mai bun fiind locul cinci, m-au costat 15 milioane. Îmi doream mai mult, dar nu a depins numai de mine” Constanța nu este Bosînceanu „Sper ca, după retragerea mea, clubul să nu rămână fără sprijin financiar. Nu pot să fiu eu blamat pentru problemele pe care Farul le-ar putea avea în continuare. Constanța nu este Bosînceanu. Până la urmă, constănțenii sunt reprezentați de instituțiile publice locale, unde cotizează. Banii pe care i-am cheltuit eu în Farul au fost privați, nu publici” Bugetul de venituri și cheltuieli, neechilibrat „În ultimii doi - trei ani, m-am gândit din ce în ce mai serios să ies din fotbal. Sunt om de afaceri, nu-mi pot permite să pierd nejustificat câteva milioane în fiecare an. Am responsabilități față de mii de angajați. M-am convins în cei nouă ani că prin toate eforturile, prin pârghiile pe care le am eu la îndemână, nu pot să echilibrez bugetul de venituri și cheltuieli. Când am venit la Farul, am sperat că voi realiza acest lucru în doi-trei ani. Dacă știam că nu voi reuși echilibrarea, nu mă implicam” Gheorghe Bosînceanu